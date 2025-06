Pla Gastronòmic 2025

El Beç, entre els nous ambaixadors gastronòmics del país en un pla que vol posicionar Andorra com a referent

La cuina d'alta muntanya es presenta com un actiu important per diversificar el turisme i projectar la identitat andorrana a escala internacional

La gastronomia andorrana fa un pas endavant amb la presentació del Pla gastronòmic 2025, una iniciativa impulsada per Andorra Turisme i el Ministeri de Turisme per consolidar el país com una destinació de referència sota el concepte de gastronomia d’alta muntanya. L’acte, celebrat aquest dilluns, ha reunit representants institucionals, restauradors i productors en un ambient d’unitat i projecció internacional.

L’aposta parteix d’un canvi constatat en les dades: el percentatge de visitants que escullen Andorra per la seva cuina s’ha doblat en una dècada, passant del 2% al 5,5% entre 2014 i 2024. Paral·lelament, la satisfacció global dels visitants amb l’oferta de restauració ha crescut fins al 8,1 sobre 10, consolidant la gastronomia com un dels actius importants del relat turístic del país.

La mel d’Andorra, un producte autòcton que concentra territori, tradició i sabor. | El Periòdic / C.K.P.

Amb la voluntat de donar continuïtat al treball fet en els darrers anys, el pla inclou diverses accions orientades a la formació, la projecció exterior i l’enfortiment del sector local. Durant la presentació s’han anunciat iniciatives com el Gastrolab, que oferirà sessions formatives adreçades al sector, i el campus Andorra Orígens, plantejat com una trobada intensiva amb tallers pràctics i immersius. També s’han avançat accions internacionals, com ara trobades gastronòmiques a ciutats com Barcelona, Madrid, Tolosa o Bordeaux, amb l’objectiu de donar visibilitat a la cuina andorrana a través de col·laboracions amb xefs d’altres territoris. A més, l’Andorra Taste continuarà formant part del calendari gastronòmic del país, amb una nova edició prevista entre el 17 i el 21 de setembre, que combinarà ponències, activitats professionals i propostes obertes al públic.

Un dels eixos més destacats del pla és la designació d’ambaixadors gastronòmics són els cuiners, els restauradors i els productors que actuen com a representants de la marca Andorra en l’àmbit culinari. Entre els escollits hi figuren noms com Marcel Besolí, Jordi Grau, José Antonio Guillermo, Rodrigo Martínez, Carles Flinch, Victoria Kemerer i Gerard Martínez, en representació de Ramaders d’Andorra. Tots ells tindran la missió de participar en accions de promoció, assessorar nous talents i representar la cuina del país en esdeveniments internacionals.

Un dels projectes que millor reflecteix aquesta filosofia és el restaurant El Beç, reconegut per la seva proposta jove, arrelada i valenta. “És una cosa nova, amb molt de caliu, molta passió i un molt bon equip. Apostem per sorprendre amb noves tècniques i treballem amb productes d’aquí: mel, formatges, embotits…”, explica el seu responsable, Rodrigo Martínez, que ja avança una nova carta per aquest estiu amb plats que exploren sabors i formats inesperats.

Selecció de productes autòctons andorrans. | El Periòdic / C.K.P.

L’objectiu final, segons ha expressat el titular de Turisme, Jordi Torres, és professionalitzar el sector, desestacionalitzar el turisme i reforçar la presència internacional de la cuina andorrana, sense deixar de banda cap tipus de proposta: des dels restaurants d’alta gamma fins als més accessibles, que sovint sorprenen per la seva excel·lent relació qualitat-preu.

Amb un full de ruta clar i una identitat consolidada sota el paraigua de la “gastronomia d’alta muntanya”, Andorra fa una aposta estratègica per ocupar un lloc destacat al mapa gastronòmic europeu. La feina feta fins ara i l’esforç compartit de professionals i institucions fan pensar que el país està més preparat que mai per aconseguir-ho.