El 2024 deixa l’auge més gran d’estrangers residents a Andorra mai vist

Aquest dijous es coneixia que la població el 31 de desembre era de 87.097 persones, i avui s’han donat a conèixer, per part del Departament d’Estadística, més dades sobre aquesta població. Així, una d’elles exposa que l’augment experimentat l’any 2024 en el grup d’altres nacionalitats suposa la major variació interanual d’aquest col·lectiu des que es tenen registres. De manera que persisteix així el creixement anual d’aquest segment de la població, que a més ha duplicat la seva presència al país en els darrers 10 anys. En termes relatius, passa de ser un 8,4% l’any 2015 al 16,7% del total de la població resident al país el 2024.

En aquest aspecte, i mirant per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de desembre de l’any 2024 es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de 1.376 persones més (10,5%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb 493 més (1,3%), de nacionalitat espanyola amb un total de 248 (1,2%) i de nacionalitat francesa amb 29 persones més (0,8%). Per contra, les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 150 (un 1,7% menys) respecte a l’any 2023 com ja es va indicar.

Pel que fa a la piràmide de població per nacionalitats, els residents amb nacionalitat estrangera suposen el 58% de la població en edat laboral (de 15 a 64 anys), mentre que la població de nacionalitat andorrana representa el 42% restant. Per altra banda, el 75,6% de la població infantil (de 0 a 14 anys) i el 61,4% de la població juvenil (de 15 a 29 anys) de tot el país és de nacionalitat andorrana, mentre que la majoria de la població amb més de 64 anys és de nacionalitat estrangera (61,1%).

Durant aquest passat 2024, la població amb nacionalitat andorrana representa el 45,3% del total; altrament, les persones amb nacionalitat estrangera suposen el 54,7% restant. Enguany, i seguint la tendència marcada dels últims vuit anys, la proporció d’estrangers dins del total de la població resident és superior a la dels andorrans. A més, aquest any s’assoleix un nou màxim històric quant a la proporció d’estrangers, fet que suposa que la diferència entre ambdues sèries continua augmentant.

Agafant les dades per edats, s’extreu que el 73,3% de la població es concentra en el tram entre els 15 i els 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,3%, mentre que la població major de 64 anys suposa el 15,4% restant. Així, la tendència en els darrers anys mostra com la proporció de les persones entre els 15 i els 64 anys va creixent, així com la proporció de població major de 64 anys es manté o bé creix lleugerament. Per contra, la població menor de 15 anys decreix.

D’altra banda, i separant els grups per sexes, els homes representen al Principat un 51,8% de la població estimada, mentre que les dones representen el 48,2%. Uns valors que indiquen el màxim i el mínim, respectivament, de la sèrie temporal prèviament analitzada. En definitiva, les dades expressen que la tendència en els darrers anys és clarament oposada: la proporció d’homes va a l’alça mentre que la de dones va a la baixa.

Espanya, país de major presència resident

En darrer lloc, el departament recalca que per indret de naixement de la població, l’any 2024 hi havia un 33,9% de la població nascuda a Espanya, un 31,7% a Andorra, un 9,6% a Portugal, un 5,5% a França i un 19,3% en altres països. Si es compara amb l’any anterior, la població nascuda a Portugal ha disminuït en un 1,6% i la població nascuda a altres països marca un augment notable del 9,9%. Pel que fa a Andorra i Espanya, ambdues han augmentat en un 1,1%, mentre que França ho ha fet en un 0,2%.