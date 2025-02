Diversand critica els reiterats retards en la publicació del protocol per a la transició de gènere

L’associació Diversand ha expressat la seva preocupació per la manca de publicació d’un protocol específic que reguli els tractaments de transició de gènere a Andorra. Tot i que el 2022 aquests tractaments van ser inclosos en la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), el decret que ha de regular-ne l’aplicació encara no ha estat publicat.

Segons la vicepresidenta de Diversand, Isabela Vargas, el Ministeri de Salut disposava de sis mesos per elaborar aquesta reglamentació específica, però actualment, el 2025, el decret encara no s’ha publicat. “Ens van dir que s’havia elaborat una reglamentació específica”, explica Vargas, “però han passat anys i encara no tenim el decret en el qual hem estat col·laborant de manera conjunta”.

Vargas atribueix aquests retards a diversos factors, com “els canvis a nivell mundial i polític” i les dificultats per arribar a un acord entre la comunitat trans i el Col·legi de Metges. Tot i això, remarca que “encara segueix sense estar publicat i ja està quasi confirmat que les persones de menys de 16 anys no podran accedir a aquests serveis de reafirmació de gènere”, fet que preocupa especialment l’entitat.

A més, Diversand denuncia que la falta de regulació ha portat algunes persones trans a automedicar-se. “Sabem que hi ha gent que busca per internet o demana ajuda a amics d’altres països per poder hormonar-se de manera casolana”, afirma Vargas, qui alerta que “és perillós perquè no tens un seguiment mèdic ni professional que pugui donar-te la dosi necessària”.

L’entitat també lamenta que no es garanteixi l’aplicació del protocol d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral. “No coneixem quines empreses han seguit aquesta llei”, admet Vargas, i assegura que el text actual de la normativa “defineix el gènere com una diferència biològica”, fet que deixa desprotegides les persones trans i no binàries.

Actualment, Diversand calcula que entre 20 i 25 persones trans resideixen a Andorra i que moltes d’elles han acudit a l’associació buscant informació i suport. Tot i això, la manca de regulacions clares i l’absència del decret específic dificulten l’accés als tractaments necessaris.

“Nosaltres apostem pel dret de la infància trans a poder accedir a bloquejadors puberals”, afirma Vargas, “però també veiem que hi ha una emergència per part de les persones de major edat que necessiten accedir a aquests tractaments”.

Davant d’aquesta situació, Diversand insta les autoritats a accelerar la publicació del decret pendent i a garantir un accés segur i equitatiu als tractaments de transició de gènere per a totes les persones. “No és un decret amb regulacions perfectes”, reconeix Vargas, “però és necessari per posar fi a la incertesa i assegurar drets fonamentals per a la comunitat trans”.