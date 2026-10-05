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  • Un vehicle de la Policia. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Actuacions policials

Un home és arrestat a la Massana en intentar agredir els policies i amenaçar-los de mort durant una intervenció

De 30 anys i no resident, estava incomplint una ordre d'expulsió i havia mostrat una actitud agressiva amb membres de la seva família

La Policia va arrestar la matinada de diumenge a la Massana un home de 30 anys, no resident, com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, l’honor i la llibertat. Els agents es van desplaçar fins a un domicili després de rebre l’avís que l’home s’hauria mostrat molt agressiu amb membres de la seva família. En arribar al lloc, l’home va reaccionar de manera desproporcionada davant la intervenció policial i va intentar agredir els agents, els va insultar i els va amenaçar de mort. Durant l’actuació, el cos d’ordre també va constatar que estava incomplint una ordre d’expulsió, motiu pel qual va acabar sent arrestat.

D’altra banda, els darrers dies s’han produït dues detencions més. A Andorra la Vella, un home de 49 anys ha estat arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia després de no presentar-se en diverses ocasions a pernoctar al Centre Penitenciari per complir una pena de presó. A part, a Escaldes-Engordany, la Policia també ha detingut un home de 48 anys com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública després de ser enxampat conduint amb el permís suspès.

Detingut després de causar més de 800 euros en danys en un local d’oci nocturn i dur a sobre 0,7 grams de cocaïna

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