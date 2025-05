Prova pilot

Desplegament de 90 collars de seguiment per prevenir incursions de l’ós durant la transhumància

La prova pilot, valorada en 14.000 euros, es durà a terme a la zona nord del país i permetrà detectar moviments anòmals del bestiar

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia posarà en marxa pròximament una prova pilot amb 90 collars de seguiment electrònic per controlar els ramats durant la transhumància i detectar possibles incursions de l’ós al territori. Aquesta iniciativa, que es comunicarà oficialment dilluns, busca prevenir l’extinció del model tradicional de pastura a causa del risc creixent que representa la fauna salvatge.

Segons ha explicat aquest dimecres el ministre de la cartera, Guillem Casal, la prova forma part d’un projecte de control i monitoratge del bestiar i s’enmarca dins de la nova campanya de transhumància. “És una prova pilot per minimitzar el perill que representa l’ós i garantir la seguretat dels ramats”, ha afirmat.

Els collars es distribuiran en explotacions de cavalls, vaques i ovelles situades a la Massana, Ordino, Canillo, Encamp i la zona del port d’Envalira. En canvi, la mesura no s’aplicarà a la Vall de Madriu, Perafita i Claror ni a la zona de Pessons i Montmalús, on, segons Casal, “mai no s’ha detectat presència d’ós”.

Els dispositius incorporen tecnologia GPS i permetran fer un seguiment en temps real dels ramats mitjançant dispositius mòbils. “El seguiment serà permanent i centralitzat”, ha indicat Casal. Això permetrà que tant els ramaders com el Ministeri disposin de dades en temps real sobre la localització i estat de la cabana ramadera, i que els banders puguin incrementar els controls sobre el terreny en cas necessari.

Els collars també podran detectar moviments bruscos, que podrien ser indicatius d’un atac d’un plantígrad. Aquest sistema de seguiment s’aplicarà amb una ràtio per explotació en funció del nombre d’animals, ja que no s’instal·larà un dispositiu per cada cap de bestiar.

El projecte s’ha adjudicat a una empresa que ja treballa al Principat, i té un cost total de 14.000 euros, una xifra que Casal ha qualificat com “assumible per a l’administració”. Un cop finalitzat el període de transhumància, els collars seran recuperats.

El ministre ha afegit que aquest projecte ja es va anunciar en el marc del reglament de compensació per danys causats per fauna salvatge, especialment els derivats de possibles atacs d’ós bru. Les dades recollides a través d’aquesta prova pilot també serviran per impulsar projectes de millora i modernització del model agropastoral, així com per obtenir informació sobre les pastures d’alçada i la seva evolució al llarg dels anys.