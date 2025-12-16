Casal informa que el tall de Tarascó continua actiu mentre es normalitza la circulació en altres punts fronterers

“El tall viari de Tarascó continua vigent, mentre que els dos bloquejos amb pas alternatiu a Tor de Querol i a Vilafranca de Conflent ja han estat aixecats”. Així ho ha indicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha detallat l’estat de la xarxa viària francesa afectada per les mobilitzacions d’agricultors i ramaders, durant l’esmorzar de Nadal que el Govern ha mantingut amb els periodistes del país. Segons ha explicat, “les informacions que tenim a hores ara és els dos altres talls amb passos alternatius que hi havia ja no hi són”.
El ministre també ha recordat que Andorra va incidir per evitar una possible afectació directa al país. “Es va apel·lar en el sentit de no bloquejar l’entrada al país, on es va desactivar un tall previsible durant el cap de setmana a la zona de la Cerdanya i que, per tant, no va tenir efecte”, ha assenyalat.
Casal ha remarcat que es mantenen oberts els canals de comunicació amb el sector ramader i amb les representacions diplomàtiques. “Sempre hem exposat que, més enllà que entenem la situació ramadera que hi pot haver al darrere, no pot afectar el tancament d’un país”, ha afirmat, tot afegint que Andorra “no pot ser l’afectat col·lateral d’una situació que nosaltres no podem solucionar”.
Pel que fa a la dificultat de mediació, el titular de Medi Ambient ha explicat que els darrers contactes confirmen que es tracta “d’una organització ramadera de base” sense una estructura definida al darrere, fet que complica la interlocució directa amb els manifestants concentrats a Tarascó. Ha indicat que aquesta mateixa complexitat afecta també les autoritats franceses.
Finalment, Casal ha reconegut la inquietud existent en el teixit comercial andorrà, especialment al Pas de la Casa, coincidint amb les dates prèvies a Nadal i amb la campanya d’hivern. “El Govern estarà al seu costat per intentar solucionar aquesta situació”, ha reiterat.
D’acord amb l’actualització del Servei de Mobilitat, la RN20 continua bloquejada pels agricultors. La RD20, coneguda com la ruta de les Corniches i paral·lela a la RN20, roman tallada a causa de la tala d’uns 100 arbres. La RD123 es manté oberta únicament per a vehicles de menys de 2,20 metres d’amplada, amb recomanació d’extremar la prudència per les característiques de la via. La restricció per a vehicles de més de 19 tones continua vigent. Com a alternativa, les autoritats franceses recomanen l’ús del tren fins a l’Hospitalet-près-l’Andorre, amb 18 connexions diàries entre Tolosa i aquesta localitat.