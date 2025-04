Jornades de Turisme Sostenible d'Andorra

Cairat defensa un turisme de qualitat i aposta per declarar part del territori comunal com a parc natural nacional

El cònsol major de Sant Julià planteja diversificar l’oferta turística impulsant el sector primari, amb la Rabassa com a porta d’entrada al futur parc

Avançar cap a polítiques de turisme més qualitatives i no tan centrades en el creixement quantitatiu, desestacionalitzar l’activitat turística, redistribuir-la pel territori, fomentar una gestió basada en la cooperació i preservar la identitat dels indrets són algunes de les propostes que s’han destacat durant la primera part de la IV edició de les Jornades de Turisme Sostenible d’Andorra, celebrades sota el lema ‘Un món millor’.

“Partim d’un marc on hi ha una evidència molt clara: estem arribant al límit de la capacitat dels recursos naturals i de les infraestructures. Per tant, es posa clarament de manifest que, de manera progressiva, s’ha d’anar canviant aquest model”, ha afirmat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, qui ha defensat un enfocament turístic “no tant en el resultat quantitatiu, sinó en aquelles propostes que cerquin el valor afegit”.

En aquesta línia, el mandatari comunal ha exposat que Sant Julià de Lòria pot jugar un paper destacat en aquest canvi de model gràcies a la seva activitat ramadera, agrícola, artesanal i esportiva, i a l’impuls d’iniciatives incipients com l’enoturisme o els petits allotjaments rurals sostenibles. “Penso en petits esdeveniments que posin en valor el sector primari, com la festa de la transhumància i altres iniciatives relacionades amb els petits productors. Aquests esdeveniments poden ajudar a diversificar l’oferta turística”, ha afirmat.

A més, Cairat ha insistit en la importància de treballar conjuntament amb les altres administracions per gestionar de manera eficaç el territori, destacant que “té un gran potencial i necessita una gestió sostenible”. En aquest sentit, el cònsol major ha reiterat la voluntat comunal de declarar una part del territori de Sant Julià de Lòria com a parc natural nacional, amb la Rabassa com a porta d’entrada, per preservar i posar en valor el patrimoni natural compartit.