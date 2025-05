Elecció del 267è Papa

Diverses autoritats andorranes feliciten el Papa Lleó XIV i li desitgen “els millors encerts” en la nova etapa al Vaticà

Xavier Espot, els síndics i representants parlamentaris traslladen missatges de respecte al nou pontífex, destacant el seu lideratge espiritual

L’elecció del nou pontífex, Lleó XIV, ha generat una onada de reaccions arreu del món. Andorra no ha estat una excepció, i diverses autoritats del país han traslladat les seves felicitacions al nou cap de l’Església catòlica, escollit ahir amb un mínim de 89 vots durant el conclave celebrat al Vaticà.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat un dels primers representants institucionals a manifestar públicament la seva enhorabona a Robert Prevost, nom civil del 267è Papa. Ho ha fet mitjançant un missatge a la xarxa social X, on ha afirmat: “Ens unim a la celebració per l’elecció del 267è Pontífex de l’Església catòlica, Robert Francis Prevost. Desitgem molts encerts a Sa Santedat el Papa Lleó XIV”.

Ens unim a la celebració per l’elecció del 267è Pontífex de l’Església catòlica, Robert Francis Prevost. Desitgem molts encerts a Sa Santedat el Papa Lleó XIV.@GovernAndorra — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) May 8, 2025

Per la seva part, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han fet arribar el seu missatge a través del perfil institucional a X. En el seu comunicat, han expressat: “Esperem que doni continuïtat al llegat del Papa Francesc, tot refermant el lideratge espiritual”. Així mateix, han traslladat els seus millors desitjos per aquesta nova etapa del Vaticà sota el lideratge del nou Sant Pare.



L'Església catòlica inicia una nova etapa amb l'elecció de Robert Francis Prevost com el 267è Papa.



Amb el nom de Lleó XIV esperem que doni continuïtat al llegat del Papa Francesc, tot refermant el lideratge espiritual i d'esperança que transmet el catolicisme. pic.twitter.com/NXfIU3nikr — Síndics Generals (@SindicsGenerals) May 9, 2025

En declaracions a EL PERIÒDIC, el president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha subratllat la importància de l’elecció: “És l’elecció del referent espiritual per a una part molt important de la nostra població i una persona amb ascendència directa sobre el nostre copríncep”. Escalé ha remarcat el respecte de la seva formació pel moment que viu l’Església i ha afegit: “És evident que tenim decisions a prendre com a país que afecten com s’interpreta el dret a la vida, ja sigui en la seva fase més incipient o en la final”. En aquest sentit, ha recordat que aquestes qüestions “depèn sobretot del poble andorrà”.

Finalment, la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, també ha volgut adreçar un missatge al nou pontífex: “Desitjo molts encerts en aquesta nova etapa al capdavant de la Santa Seu.”