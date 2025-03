Prevenció de la infecció als bovins i ovins

Agricultura implementa una nova campanya de vacunació contra la llengua blava, incloent el serotip 3

El titular de la cartera ministerial manté que el cost total de la compra de totes les dosis de vacuna que assumeix el Govern és de 6.624 euros

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha llançat una nova campanya de vacunació preventiva contra la llengua blava per al bestiar boví i oví, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la malaltia sobre la cabana ramadera nacional. Aquesta mesura es basa en l’aparició de nous serotips del virus a les zones veïnes, fet que ha confirmat la circulació del virus entre territoris, el qual no respecta fronteres. En aquest context, s’ha inclòs el serotip 3, fins ara no vacunat, a la campanya de 2025 per garantir la protecció de tots els animals de la zona.

El ministre portaveu i titular de la cartera, Guillem Casal, ha explicat que “arran de la constatació de nous serotips del virus de la llengua blava als territoris fronterers, tant al nord com al sud, el Ministeri ha aprovat una nova estratègia de vacunació per fer front a aquesta malaltia”. També ha destacat que “l’objectiu és poder anticipar-se i així minimitzar el possible impacte que podria tenir la malaltia sobre la cabana ramadera del país“.

Els veterinaris responsables de la salut animal, els quals han estat clau en la resposta ràpida davant d’aquesta amenaça, administraran les vacunes en el marc de la campanya de sanejament del bestiar durant els mesos previs a l’ascens dels ramats a les muntanyes, que comença al juny. Casal ha subratllat que “la vacunació es realitzarà al mateix moment en què es procedeix a efectuar la recollida de mostres durant la campanya de sanejament del bestiar 2025”. Es vacunarà tot el bestiar boví i oví que va rebre la vacuna de recordatori el 2024, així com els animals nascuts entre finals de 2024 i 2025, els quals no van ser vacunats en l’última campanya.

La vacunació serà gratuïta per a totes les explotacions ramaderes, com ja es va fer l’any anterior, i inclourà productes desinsectants per protegir les instal·lacions ramaderes. “El cost total de la compra de totes les dosis de vacuna, que assumeix el Govern, és de 6.624 euros”, ha informat Casal. A més, s’ha establert que el Govern facilitarà “subministrament gratuït de productes desinsectants per a les explotacions ramaderes, per aplicar-los un cop hagin procedit a la neteja i desinfecció de les corts”.

Pel que fa als ramats en règim de transhumància, el ministeri ha establert que només es permetrà l’entrada d’animals estrangers al país si poden acreditar que han estat vacunats contra els serotips del virus de la llengua blava. “El subministrament de vacunes serà de manera gratuïta per a totes les explotacions ramaderes i es preveu que els ramats transhumants que entrin a Andorra hagin de venir vacunats”, ha afegit Casal. Els ramats transhumants hauran de complir aquesta norma per evitar l’entrada del virus.

La malaltia de la llengua blava, causada pel virus Orbivirus, es transmet exclusivament a través de vectors com els mosquits Culicoides, que actuen com a agents de propagació. És important destacar que aquesta malaltia no és transmissible a les persones i no afecta la qualitat de la carn o altres productes d’origen animal destinats al consum humà. El ministre portaveu ha recordat que “la malaltia no es pot replicar entre els animals només pel seu contacte” i ha assegurat que “la vacunació és l’eina clau per controlar la propagació del virus”.