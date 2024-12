Agricultura atorga els ajuts del segon període de l’any per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals

El Govern continua fent costat al sector primari. Així es desprèn de la nova liquidació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents al període comprès entre l’1 de juny del 2024 i el 30 de novembre del 2024. Per aquest concepte, l’Executiu ha aprovat un pagament de 654.359,89 euros que es reparteixen entre 91 explotacions del país. Aquest pagament és el segon que té en compte l’actualització dels reglaments que el Govern va fer el març d’enguany amb la voluntat de premiar la raça Bruna d’Andorra i actualitzar així els barems pels quals s’atorga la subvenció. A més, el pagament també inclou la revisió i actualització dels imports dels ajuts d’acord amb l’increment de l’IPC.



Aquesta segona aprovació dels ajuts se suma a la part que ja es va liquidar al setembre d’1,3 milions corresponents al període comprés entre l’1 de desembre del 2023 fins al 31 de maig del 2024. Sumats els dos imports que s’han atorgat aquest 2024 el sector ha rebut un total d’1.555.212 euros en concepte d’ajut al foment de les pràctiques tradicional de muntanya, la qual cosa suposa un 13,6% més respecte del que es va acabar liquidant el 2023. Aquestes xifres van estretament lligades a l’increment de partida econòmica que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ja va anunciar per enguany i que gran part de la partida s’atorga per aquest concepte al sector primari. L’objectiu és acompanyar i impulsar la ramaderia per garantir la màxima qualitat del producte de proximitat que es produeix al país, el benestar animal, així com la continuïtat del sector.

Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda – és a dir bovins, equins, ovins i caprins – en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país. D’aquesta manera, es valora la funció del pastoralisme que desenvolupen els animals de renda, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals (incendis, torrentades i despreniments d’allaus) que la poden amenaçar.