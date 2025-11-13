Aché adverteix que “les barreres seguiran sent-hi” si el reglament arriba tard en el debat sobre l’accessibilitat

La consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha advertit, en la sessió d’aquest dijous al Consell General, que el Projecte de llei d’accessibilitat universal no garanteix per si sol una millora immediata. En aquest sentit, ha remarcat que “l’accessibilitat no millorarà demà perquè avui aprovem aquesta llei” i ha alertat que, si el reglament arriba tard o les actuacions no s’executen, “les barreres continuaran sent barreres”. A més, ha recordat que els itineraris accessibles determinen l’autonomia de les persones i que aquests elements no poden quedar només en un reglament. Per això, ha insistit en la necessitat de col·laborar amb els comuns i de garantir la formació dels professionals que treballen amb persones amb discapacitat.
Tot seguit, el conseller socialdemòcrata, Pere Baró, ha expressat preocupació pel que considera mancances rellevants, especialment pel que fa al règim sancionador, que ha qualificat de lleu. Així, ha advertit que, si la comissió no funciona, “la llei només serà un títol bonic sobre un paper”.
“L’accessibilitat no millorarà demà perquè avui aprovem aquesta llei [si el reglament arriba tard] les barreres continuaran sent barreres”- Maria Àngels Aché
En aquesta mateixa línia, des del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha defensat que l’accessibilitat és un dret fonamental i que tothom ha de poder moure’s lliurement pel país. Paral·lelament, ha sostingut que l’administració pública ha de donar exemple i ha advertit que molts establiments no poden assumir reformes estructurals sense posar en risc la seva viabilitat. En conseqüència, ha alertat que una obligació estricta podria afectar negocis o el lloguer d’habitatges. “Volem una Andorra on tothom pugui entrar i no es vegin obligats a marxar.”, ha conclòs.
Com a resposta directa a les observacions d’Amador, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín ha considerat que afirmar que la llei provocarà el tancament de comerços “ens sembla una mica alarmista”. Ha explicat que els plans d’accessibilitat disposaran de tres anys per elaborar-se i set per executar-se, i ha anunciat programes d’assessorament i formació gratuïts per facilitar el compliment de la norma.
A més, Marín, ha explicat que ha destacat que les mesures impliquen un repte per al teixit empresarial, motiu pel qual Govern impulsa el coneixement i els ajuts econòmics. Ha subratllat també que cal canviar la manera d’entendre l’accessibilitat i assumir-la com una responsabilitat compartida, afirmant que la llei “parla del tipus de societat que volem construir, una societat solidària on ningú quedi enrere”. Així mateix, ha detallat els plans d’accessibilitat per a espais públics existents, la identificació de barreres i la creació d’un distintiu de qualitat per als establiments que superen la normativa.
“[Afirmar que la llei provocarà el tancament de comerços] ens sembla una mica alarmista” – Trini Marin
Finalment, Baró ha recordat que la discapacitat comporta drets però també obligacions i ha remarcat que cal garantir que les persones puguin desenvolupar la seva vida amb normalitat, més enllà de la formació prevista.
Les esmenes del projecte de llei
El debat sobre les esmenes ha pres una part rellevant de la sessió. Baró ha defensat que la comissió elabori informes preceptius i ha advertit que, tal com està redactat el text, el seu paper podria quedar buit de contingut. Tot seguit, Segués ha argumentant que no cal convertir la comissió en un òrgan jurídic. Paral·lelament, Puig ha recordat que els locals que no poden complir la normativa poden aportar alternatives viables que seran valorades pels tècnics del ministeri.
El debat ha continuat amb la reserva d’esmena 28, en què Moliné ha defensat reforçar el paper de la comissió i ha proposat que els comuns hagin de sol·licitar el seu assessorament per evitar desigualtats territorials. Segués hi ha coincidit, mentre que Riba ha defensat mantenir un rol consultiu. A més, Moliné ha reclamat garantir el finançament necessari amb criteris socials perquè ningú quedi enrere, mentre que Segués ha demanat reforçar l’obligatorietat.
El debat de les esmenes ha evidenciat el desacord sobre el paper de la comissió i la necessitat d’un finançament amb criteris socials
L’últim bloc del debat d’esmenes ha correspost a l’esmena 5, en què Baró ha defensat que els serveis públics reincidents puguin ser sancionats amb el tancament del local. No obstant això, Segués ha avançat el vot contrari per considerar la mesura massa restrictiva, Alcobé l’ha qualificada de radical i injusta i Marín ha advertit que podria perjudicar petites empreses. Malgrat això, Baró ha insistit que la reincidència s’ha de sancionar, mentre que Alcobé ha remarcat la necessitat de donar confiança als empresaris.