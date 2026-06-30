Escalé denuncia que els girs de Govern generen «incertesa» i posa d’exemple l’anunci sobre la revisió del salari mínim

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha criticat aquest dimarts la manera de governar de l’Executiu, a qui ha retret que continuï generant incertesa amb anuncis que, segons ha dit, arriben sense consens polític previ. Com a exemple, ha assenyalat l’anunci fet pel cap de Govern, Xavier Espot, durant el Debat d’Orientació Política sobre una nova revisió del salari mínim, una mesura que ha assegurat que va agafar «per sorpresa» fins i tot el seu grup parlamentari.
Escalé ha celebrat que es plantegi tornar a revisar el salari mínim, però ha qüestionat la forma amb què es comuniquen aquest tipus de decisions. «Aplaudim i estem d’acord que es torni a revisar el salari mínim. És una sorpresa que es vulgui pujar; ha estat una sorpresa inclús per a nosaltres», ha afirmat. Segons el líder de Concòrdia, «aquesta incertesa és la que no podem compartir», una situació que, ha afegit, també s’ha produït amb les quotes d’immigració.
«Necessitem millorar el poder adquisitiu i fer un pas endavant en qualitat de vida» – Cerni Escalé
En aquest sentit, ha defensat que les decisions «que es prenen de forma abrupta» haurien d’anar precedides del «consens polític necessari», especialment quan afecten qüestions estructurals com els salaris o el sistema de pensions. «Govern determina i executa», ha lamentat, tot assegurant que modificacions d’aquest abast «fan mal» i requereixen un debat compartit. Per això, ha recordat que és al Consell General «on s’ha de debatre tot» i ha considerat contradictori que després es retregui a l’oposició que sigui un obstacle.
Durant la seva intervenció, Escalé també ha assegurat que el país travessa una situació de desequilibri, malgrat que el cap de Govern fes reiterades referències a l’equilibri durant el seu discurs. «Estem davant d’un país molt desequilibrat», ha afirmat, tot defensant la necessitat de millorar el poder adquisitiu, incrementar els salaris i recuperar la qualitat de vida. En aquest sentit, ha recordat que Andorra registra «la taxa de natalitat més baixa d’Europa» i ha advertit que aquesta és també «una qüestió identitària».
El president de Concòrdia també ha carregat contra el model econòmic i urbanístic actual, qüestionant les dades sobre la inversió estrangera presentades per l’Executiu i reclamant explicacions sobre la davallada de la inversió immobiliària. Alhora, ha defensat limitar l’especulació amb mesures que dificultin el negoci de qui compra un immoble i el revèn sense aportar-hi valor. «S’ha construït molt on no s’hauria d’haver construït», ha afirmat, criticant també la densitat edificatòria i l’ordenació dels espais públics.
Finalment, Escalé ha rebutjat la prova pilot de contractació en origen, la qual ha qualificat de «model paupèrrim». Segons ha exposat, el fet que els salaris oferts als treballadors que arriben amb la quota d’hivern siguin superiors als de moltes persones que ja treballen al país representa «una contradicció flagrant». Per això, ha advertit de l’impacte que aquesta política pot tenir i ha defensat que la manca d’interès per venir a treballar a Andorra no es resolgui amb aquest model, sinó millorant la competitivitat i les condicions salarials.