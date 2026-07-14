Sense estudi sobre reduir la jornada laboral després que el Govern afirmi que «és una mesura massa àmplia»

Nova proposta tombada per part de la majoria en la tercera i darrera jornada del Debat d’Orientació Política, en aquesta ocasió relativa a la proposta de resolució presentada pel grup Socialdemòcrata per elaborar un estudi tècnic i socioeconòmic sobre la viabilitat de reduir la jornada laboral a Andorra. «Un dels grans desafiaments és trobar mà d’obra qualificada per a l’ensenyament dels nostres fills o per fer funcionar correctament el nostre sistema sanitari», ha exposat el conseller Pere Baró, qui ha defensat que una implantació «progressiva i segons cada sector» permetria «millorar la salut mental i física, amb una major satisfacció i menys estrès».
Així, i segons ha exposat Baró, aquest fet també representaria «un equilibri personal i també per a les mateixes empreses», amb «un menor grau d’absentisme i de qualitat de vida». «No cal que sigui de manera automàtica, però sí que s’estudiï la mesura», ha afegit el socialdemòcrata, qui s’ha topat només amb el suport d’Andorra Endavant. Des d’aquesta bancada, Carine Montaner ha defensat que l’anàlisi hauria de tenir en compte les particularitats de cada àmbit laboral: «L’estudi s’ha de desglossar en funció de cada sector», ha manifestat, posant com a exemple els treballadors del SAAS, els quals «tenen el seu cicle circadiari alterat». Així mateix, ha apuntat que la IA podria facilitar l’elaboració d’enquestes sobre la satisfacció laboral i els horaris de treball.
Per contra, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha justificat el vot contrari assegurant que «no sabem si es milloren les condicions de vida dels ciutadans amb menys hores de treball». A més, ha advertit que una reducció de la jornada «no es pot igualar a un augment salarial», ja que, segons ha indicat, «no derivaria en un augment de la productivitat». En una línia semblant s’ha expressat la consellera de DA Meritxell López, en considerar que la manca de mà d’obra que pateixen diversos sectors econòmics fa que una reducció de la jornada laboral «no es veurà reflectida en una atracció de treballadors».
Finalment, la titular de la cartera d’Economia i Treball, Conxita Marsol, ha defensat que «la reducció general de la jornada laboral és una mesura massa àmplia», remarcant que abans d’abordar un debat com aquest cal conèixer «la productivitat dels costos i quan es veuria afectada la qualitat de l’activitat que donem als residents i als turistes». En aquest sentit, ha apuntat que alguns sectors del país ja estan avançant en aquesta línia a través de la negociació col·lectiva, com és el cas del SAAS, en què el conveni preveu una reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores setmanals l’any 2028.