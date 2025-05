No és un dels objectius d'aquesta legislatura

El Govern descarta la proposta dels socialdemòcrates per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals

Casal afirma que la mesura no és un objectiu de legislatura i la veu inviable en el context d’una economia de serveis amb empreses reduïdes

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha descartat aquest dimecres que el Govern contempli, a curt termini, la proposta del Partit Socialdemòcrata (PS) per establir una jornada laboral màxima de 37,5 hores setmanals. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu ha remarcat que la mesura “no és un dels objectius d’aquesta legislatura” i ha afegit que el model econòmic andorrà no permet aplicar una reducció d’aquest tipus.

“Tenint una economia basada en el sector serveis, especialment en els serveis turístics, aquesta proposta no la contemplem”, ha assegurat. Casal ha justificat la posició de l’Executiu apuntant que la major part del teixit empresarial andorrà està format per petites i mitjanes empreses, sovint amb plantilles inferiors a tres treballadors, fet que dificulta la implantació d’una mesura d’aquest abast. A més, ha indicat que la proposta “tampoc ha gaudit del suport dels agents implicats”.

Tot i això, el ministre ha volgut deixar clar que el rebuig a la proposta no implica renunciar a la millora de les condicions laborals. “El Govern, tanmateix, no descarta millorar les condicions dels assalariats del país”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que en els darrers anys s’han impulsat diverses actuacions per elevar el salari mínim i que fins i tot s’ha obligat les empreses a revisar a l’alça les retribucions que superaven aquest llindar.

Casal ha avançat que aquest dijous està prevista una reunió del Consell Econòmic i Social amb la participació de la patronal i els sindicats. Segons ha explicat, l’objectiu serà treballar de manera conjunta per assolir nous acords que permetin millorar les condicions salarials i laborals del conjunt de treballadors del país.

Cal recordar que el PS va presentar la seva proposta aquest dilluns, amb l’objectiu de modificar el Codi de relacions laborals per introduir per llei una jornada setmanal màxima de 37,5 hores. La formació defensa que aquesta mesura afavoriria la conciliació, la productivitat i la retenció del talent dins el mercat laboral.