Robert Mauri situa la visita de Macron entre el març i l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període primaveral

El director del gabinet de la representació del copríncep francès, Robert Mauri, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que la visita d’Emmanuel Macron a Andorra s’està planificant per a la primavera del 2025, probablement entre març i abril. Tot i això, ha remarcat que encara no hi ha una data fixada. “S’està preveient la data exacta, no n’hi ha de fixada, però la idea seria al voltant del primer semestre, primavera, entre març i abril”, ha ponderat, afegint que la Constitució podria ser una bona referència, tot i que no necessàriament el mateix dia.
Mauri ha justificat l’ajornament per la situació política a França, marcada pels canvis al capdavant del govern i per una agenda presidencial “molt carregada”. “Aquesta situació ha capgirat una mica l’agenda del president”, ha assenyalat, destacant que el president francès ha hagut d’adaptar-se a “moltes discussions i trobades internes” després de la dimissió recent del primer ministre. En aquest sentit, ha afegit que “aquest vespre s’anunciarà teòricament el nou primer ministre” i que, tot i que el context “sembla estabilitzar-se”, encara és “un moment complicat” que requereix la presència del cap d’Estat a París.
Segons Mauri, la decisió de posposar la visita respon a la voluntat de garantir que Macron pugui dedicar-hi tota l’atenció. “S’han esperat sis anys; si s’han d’esperar uns mesos més, ja no ve d’aquí per poder-ho fer en les millors condicions possibles”, ha expressat. El representant ha insistit que la intenció és mantenir la cita, però fer-la “quan el context sigui més serè i estable”.
Inicialment, el desplaçament havia d’efectuar-se la setmana vinent, el 16 i 17 d’octubre, però la conjuntura política francesa va obligar a reprogramar-lo. Mauri ha reiterat que la visita “es farà tan aviat com sigui possible” i que el copríncep francès espera retrobar-se amb la ciutadania andorrana en un marc de plena normalitat institucional.