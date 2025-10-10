Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El director del gabinet de la representació del copríncep francès afegeix que la Constitució podria ser una bona referència, tot i que no necessàriament el mateix dia. | Arxiu
Elena Hernández Molina
Visita ajornada per inestabilitat política

Robert Mauri situa la visita de Macron entre el març i l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període primaveral

Segons el representant, després de sis anys sense visita, ajornar-la uns mesos més facilitarà un viatge plenament dedicat del copríncep a Andorra

El director del gabinet de la representació del copríncep francès, Robert Mauri, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que la visita d’Emmanuel Macron a Andorra s’està planificant per a la primavera del 2025, probablement entre març i abril. Tot i això, ha remarcat que encara no hi ha una data fixada. “S’està preveient la data exacta, no n’hi ha de fixada, però la idea seria al voltant del primer semestre, primavera, entre març i abril”, ha ponderat, afegint que la Constitució podria ser una bona referència, tot i que no necessàriament el mateix dia.

Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França

Llegir

Mauri ha justificat l’ajornament per la situació política a França, marcada pels canvis al capdavant del govern i per una agenda presidencial “molt carregada”. “Aquesta situació ha capgirat una mica l’agenda del president”, ha assenyalat, destacant que el president francès ha hagut d’adaptar-se a “moltes discussions i trobades internes” després de la dimissió recent del primer ministre. En aquest sentit, ha afegit que “aquest vespre s’anunciarà teòricament el nou primer ministre” i que, tot i que el context “sembla estabilitzar-se”, encara és “un moment complicat” que requereix la presència del cap d’Estat a París.

Segons Mauri, la decisió de posposar la visita respon a la voluntat de garantir que Macron pugui dedicar-hi tota l’atenció. “S’han esperat sis anys; si s’han d’esperar uns mesos més, ja no ve d’aquí per poder-ho fer en les millors condicions possibles”, ha expressat. El representant ha insistit que la intenció és mantenir la cita, però fer-la “quan el context sigui més serè i estable”.

Inicialment, el desplaçament havia d’efectuar-se la setmana vinent, el 16 i 17 d’octubre, però la conjuntura política francesa va obligar a reprogramar-lo. Mauri ha reiterat que la visita “es farà tan aviat com sigui possible” i que el copríncep francès espera retrobar-se amb la ciutadania andorrana en un marc de plena normalitat institucional.

Marsol entén la cancel·lació de Macron i confia que es pugui reprogramar el desplaçament per a més endavant

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França
Marsol entén la cancel·lació de Macron i confia que es pugui reprogramar el desplaçament per a més endavant
Jessica Obiols agafa el relleu a Punjabi disposada a “recuperar la normalitat” i “donar un nou impuls” a l’APDA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França
  • Política
Marsol entén la cancel·lació de Macron i confia que es pugui reprogramar el desplaçament per a més endavant
  • Política
Jessica Obiols agafa el relleu a Punjabi disposada a “recuperar la normalitat” i “donar un nou impuls” a l’APDA
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu