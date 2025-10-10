Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Segons Marsol, es tracta d’una decisió “madurada i meditada” que respon al context polític actual de França. | Arxiu ANA
Agències
La notícia "no ha estat una sorpresa"

Marsol entén la cancel·lació de Macron i confia que es pugui reprogramar el desplaçament per a més endavant

La ministra de Presidència assegura que el Govern ha rebut la notícia “amb tristesa però comprensió” per la situació actual que viu França

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat aquest divendres la cancel·lació de la visita oficial del copríncep francès, Emmanuel Macron, la qual estava prevista per a la setmana vinent. Marsol ha explicat que el Govern ha rebut la notícia “amb tristesa”, tot i que ha remarcat que són “conscients que la situació a França fa que sigui difícil en aquests moments” que el president francès pugui desplaçar-se al Principat. En aquest sentit, ha afirmat que des de l’Executiu ho entenen “perfectament”.

La ministra ha assenyalat que “sempre és una satisfacció que un copríncep visiti el país” i s’ha mostrat convençuda que la decisió representa “un ajornament” i que la visita “es podrà reprogramar més endavant”. Segons Marsol, es tracta d’una decisió “madurada i meditada” que respon al context polític actual de França.

Tot i lamentar la cancel·lació, Marsol ha admès que la notícia “no ha estat una sorpresa”, ja que “feia dies que vèiem que no era evident” mantenir la visita. Amb tot, ha reconegut que el Govern hauria “preferit” que s’hagués pogut conservar l’agenda inicialment prevista.

Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França
Robert Mauri situa la visita de Macron entre el març i l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període primaveral
Jessica Obiols agafa el relleu a Punjabi disposada a “recuperar la normalitat” i “donar un nou impuls” a l’APDA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França
  • Política
Robert Mauri situa la visita de Macron entre el març i l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període primaveral
  • Política
Jessica Obiols agafa el relleu a Punjabi disposada a “recuperar la normalitat” i “donar un nou impuls” a l’APDA
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu