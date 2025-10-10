El copríncep Emmanuel Macron cancel·la la seva visita a Andorra pels moments de tensió política que viu França

La visita oficial del president francès i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, prevista per als dies 16 i 17 d’octubre, ha estat finalment cancel·lada. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, a diversos treballadors contractats per formar part de la comitiva d’acompanyament del representant francès se’ls hi hauria confirmat que el viatge del representant no es durà a terme.
Aquest dijous, l’oficina del representant francès al Principat ha confirmat la notícia i ha explicat que la cancel·lació es deu a qüestions d’agenda. Segons el comunicat oficial, “degut a una agenda a França que s’ha intensificat aquests darrers dies, el Copríncep Macron es veu, malauradament, obligat a posposar la visita que tenia programada, amb molta il·lusió, la setmana vinent al Principat”. El text afegeix que la trobada “s’havia estat preparant amb Govern i diferents institucions del país”, tot subratllant la voluntat del copríncep de reprogramar la visita tan aviat com sigui possible.
Tot i que fins fa pocs dies els preparatius continuaven amb normalitat, fonts properes a l’organització admeten que ja es podia intuir una possible anul·lació a causa del moment polític convuls que travessa França.
En les darreres setmanes, el país veí ha viscut una crisi institucional marcada per la dimissió del primer ministre i el nomenament del seu successor en menys de 48 hores, enmig de tensions internes al govern i del risc d’un avançament electoral. Segons han publicat diversos mitjans francesos i espanyols, el ministre de Defensa, Sébastien Lecornu, treballa contrarellotge per intentar estabilitzar la situació i evitar una nova convocatòria a les urnes.
El president francès tenia previst reunir-se amb les principals autoritats andorranes, participar en diversos actes oficials i mantenir trobades amb la ciutadania.