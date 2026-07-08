Rico deixa la presidència de Liberals per assumir un projecte associatiu que considera «incompatible» amb el càrrec

La renúncia de Cristina Rico al càrrec de presidenta de Liberals d’Andorra respondria, únicament, a la voluntat d’assumir un projecte personal vinculat a una associació. Un fet que, segons la dirigent política, es considera «incompatible amb la presidència d’un partit polític». Així ho ha expressat Rico en declaracions a EL PERIÒDIC, en què ha assegurat que la decisió es va començar a gestar després de parlar-ne amb els vicepresidents, Víctor Pintos i Jordi Cerqueda, amb els quals es va concloure que la millor opció era que fossin ells qui assumissin provisionalment les seves funcions fins a la celebració del congrés que, segons els estatuts, s’ha de convocar abans que acabi l’any per escollir una nova executiva.
En aquest sentit, la decisió es va traslladar dimarts a la resta de membres de l’executiva, en una reuniò en què Rico va exposar els motius de la renúncia i en què «tothom ho va entendre» i li va traslladar el seu suport. A partir d’aquí, es van redistribuir les tasques que assumia fins ara com a presidenta, tot i remarcar que aquest relleu pràcticament ja s’havia produït en els últims mesos: «No va ser gaire complicat», ha afirmat Rico, recordant que al Pacte d’Estat per a l’Acord amb la UE ja hi assistia habitualment el secretari general, Agustí Pifarré, mentre que la representació de Liberals al Pacte d’Estat de Salut havia passat feia temps a Joana Flores. Paral·lelament, les negociacions amb Acció i Ciutadans Compromesos quedaran sota la coordinació de Pintos i Cerqueda.
Tanmateix, Rico no ha volgut revelar encara el contingut concret del nou projecte. Sí que ha avançat, però, que es farà públic «en qüestió de setmanes» i que està relacionat amb una associació. Podríem parlar, doncs, d’un possible conflicte d’interessos? L’encara presidenta, molt taxativa, remarca que en cap cas: «Les associacions han de ser neutres políticament. No és un conflicte d’interessos, és una incompatibilitat», ha afirmat, tot matisant que es tracta més aviat d’una qüestió «de posicionament» i d'»imatge» institucional que no pas d’un impediment legal. «No té res a veure amb la política», ha remarcat, descartant també que el nou projecte respongui a cap futura vinculació amb una altra formació.
Fi d’una etapa
Per a Rico, l’etapa al capdavant de Liberals sempre havia estat concebuda com una solució «temporal» en un moment «especialment delicat» per a la formació. «En aquell moment ningú volia agafar la presidència i a mi em sabia greu que el partit es trobés en aquesta situació», ha recordat, assenyalant que ja tenia aquest projecte personal al cap quan va acceptar assumir el càrrec i que, de fet, la previsió inicial era fer aquest pas més endavant. Amb tot, ha admès que finalment la renúncia s’ha avançat uns mesos perquè la nova responsabilitat «no podia endarrerir-se més».
Pel que fa al balanç de la seva presidència, Rico s’ha mostrat satisfeta especialment per la feina feta després d’una etapa que ha qualificat de «molta trencadissa». «El meu principal objectiu era teixir aliances i estendre la mà a altres partits», ha afirmat, una tasca que assegura que ha desenvolupat principalment al costat de Pintos i que ha acabat cristal·litzant en els acords amb Acció i Ciutadans, posteriorment avalats per la militància en el congrés celebrat l’any passat. «Estic molt contenta del resultat», ha afegit, tot i remarcar que ara era el millor moment per deixar la presidència en ser també l’inici de les converses que previsiblement s’obriran els pròxims mesos de cara a les eleccions. «Semblava més coherent que una altra persona agafés el relleu», ha apuntat.
Tanmateix, i malgrat abandonar la presidència i, en conseqüència, deixar també l’executiva del partit, Rico ha deixat clar que continuarà militant a Liberals i que continuarà a disposició de la formació política sempre que sigui necessari. «Poden comptar amb mi per al que necessitin», ha afirmat, tot i reconèixer que, ara com ara, dona aquesta etapa definitivament per tancada. «Per mi ha sigut una etapa i he passat pàgina. Avui en dia no tinc cap intenció de tornar a la presidència», ha conclòs, si bé ha admès que «mai pots dir que no» de manera absoluta davant qualsevol escenari futur.