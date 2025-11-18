Acció i Liberals segellen el retorn de la coalició i deixen oberta la porta a nous pactes de cara a les eleccions del 2027

El retorn de la coalició entre Acció i Liberals d’Andorra pren forma en un context polític marcat per l’escalfament preelectoral i el debat sobre el rumb europeu del país. La coalició, que es va trencar el 2022 arran de la sortida de diversos consellers liberals —Ferran Costa, Marc Magallón, Sílvia Ferrer, Eva López i Judith Pallarés—, reneix amb la voluntat de defensar el que defineixen com la línia dels “liberals europeus” i un model polític alineat amb Europa. “No podem seguir sense acord [amb la UE]”, repeteixen les dues formacions en relació amb l’Acord d’associació amb la Unió Europea.
Marc Magallón, president d’Acció, recorda que “fa any i mig que estem tornant a trobades regulars” després d’una ruptura que atribueix a “desavinences” derivades d’unes primàries. Segons el president d’Acció, el procés formal per reeditar la coalició encara està en tràmit: “El que farem és veure com jurídicament podem formar una coalició. Aquest pas encara no està fet, es farà en els propers mesos, però està clar que seguim sent dos partits que anirem plegats a les eleccions sota una mateixa bandera que és l’esperit liberal”.
En aquest marc, la defensa de l’Acord d’associació es converteix en un punt central. Magallón subratlla que “som liberals europeus” i que el context del continent obliga a mirar cap a fora amb coherència: “No podem seguir endavant sense un acord amb Europa. Geogràficament estem situats on estem situats… i ens agradi o no, som europeus”. En aquesta línia, també apunta a la necessitat d’un estat que intervingui puntualment en moments de dificultat —com amb l’habitatge— però que “de forma paulatina, s’ha d’anar liberalitzant” quan la situació millori.
En paral·lel, el panorama polític s’agita amb l’aparició de noves formacions de discurs sobiranista o identitari, com Claror a Sant Julià de Lòria, les quals defensen un model desconnectat de la visió europeista. Davant d’això, Magallón deixa la porta oberta a futurs acords: “Tot el que pugui anar amb la línia del nostre esperit, benvingut… Un cop ens hem posicionat, veurem què podem fer amb altres formacions que tinguin el mateix esperit que nosaltres”. Tot i així, la presidenta de Liberals d’Andorra, Cristina Rico, matisa que “hi ha partits que no van alineats amb Acció Liberal” i remarca que la reedició de la coalició no respon a cap càlcul electoral.
A més, Rico insisteix que el retorn de la coalició és fruit d’un procés llarg i no d’una maniobra de futur immediat: “No hem pensat en estratègia política… el que volíem era tornar a treballar junts i defensar un projecte en comú basat en un idealisme liberal”. Tot i reconèixer que el seu espai és minoritari, reivindica el paper que tenen en el suport parlamentari al Govern: “Nosaltres no critiquem la llibertat d’un govern… però sí que és cert que si fos un govern liberal, faria coses diferents”.
La presidenta de Liberals d’Andorra afirma que el país es troba “en un moment de cruïlla” i que cal una proposta liberal sòlida que aporti solucions “per tot Andorra”. En aquest marc, la presidenta fa referència al model d’Estat i al debat sobre la despenalització de l’avortament, advertint que cal clarificar-ne l’impacte institucional: “El model de país que tenim, amb el coprincipat, ens ha funcionat durant segles… i creiem que ha de continuar funcionant”. Sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, assenyala que “és incompatible que un copríncep sigui un bisbe” i apunta que cal saber “quin és el preu que s’ha de pagar” si s’aprova una llei que «normalitzi l’avortament». Tot i això, manté una posició de prudència: “Estem a l’expectativa de veure què suposaria”.
Tant Acció com Liberals coincideixen a assegurar que el seu reagrupament no és una estratègia electoral, sinó la voluntat genuïna de reconstruir un «espai polític liberal» que consideren desocupat. “Volem sumar”, diu Magallón. Rico ho reforça: “Nosaltres ens unim perquè creiem que hem d’estar junts… i no ens tanquem a ningú”, conclou.