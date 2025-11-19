Andorra Endavant carrega contra el «ball de cadires» d’Acció i Liberals i els acusa d’una manca de coherència

Andorra Endavant ha criticat durament el retorn de la coalició entre Acció i Liberals, anunciat ahir després de la seva separació a finals del 2022. El moviment, que torna a reagrupar el sector liberal després d’anys de divisions i reaproximacions, ha estat qualificat per la formació que encapçala Carine Montaner com «un nou capítol del teatre polític de baixa qualitat». Així ho han assenyalat en un comunicat, assegurant que no participaran en el que consideren «el patètic ball de les cadires» entre partits que, segons indiquen, «ara es separen, ara es tornen a casar», en referència als canvis d’aliances d’Acció i Liberals en els últims anys.
Així mateix, AE ha recordat que l’any 2019 els Liberals van concórrer a les eleccions en coalició amb el Partit Socialdemòcrata i amb un discurs dur contra Demòcrates per Andorra, però que, una vegada coneguts els resultats, van optar per pactar amb els ‘taronges ‘taronja’ per entrar al Govern. L’escrit qualifica aquell moviment de «gir de guió digne de telenovel·la» i assegura que les «banyes polítiques» al PS «encara ressonen al Consell».
La formació també ha retret a Acció i Liberals que reivindiquin el label de partits liberals mentre han votat iniciatives «contràries a la filosofia liberal». En concret, la formació critica el seu suport a la coneguda com a Llei Òmnibus, la qual descriu com «una de les normes més antiliberals de la història del país». Segons el comunicat, la llei introdueix «intervencionisme sense precedents» i, fins i tot, «expropiacions temporals de pisos buits», fet que, a parer d’Andorra Endavant, vulnera el dret a la propietat privada.
Rebuig a participar en reagrupaments i pactes
AE afirma que DA, Acció, Ciutadans Compromesos i Liberals «acaben sempre a la mateixa bossa», independentment del nom de la plataforma o coalició que configuren en cada etapa política. Així, asseguren que es tracta del «mateix espectacle amb diferents disfresses». Andorra Endavant conclou que no entrarà en cap d’aquests moviments i reivindica una línia política «sense màscares», basada en el seu programa electoral. «El teatre pot canviar d’escenografia», assenyala la formació, «però la coherència es demostra amb els fets, les accions i les votacions. I en això, nosaltres no fem teatre».