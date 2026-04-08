Més de 11.300 residents han comprat immobles al país en la darrera dècada, amb un 14% abans de complir dos anys

El Govern ha xifrat en 11.372 el nombre de persones físiques residents que han comprat un o més béns immobles a Andorra entre el 2016 i el 2025, segons la resposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a una pregunta parlamentària formulada pel conseller socialdemòcrata Pere Baró. Així, les dades apuntes que, en concret, 8.436 persones fa cinc anys o més que resideixen al país, fet que representa prop de tres quartes parts del total. Amb tot, també es detecta un volum rellevant d’operacions en els primers anys d’estada: 1.601 compradors (un 14%) han adquirit un immoble abans de complir dos anys de residència.
Pel que fa al perfil demogràfic, la major part de les adquisicions es concentra en la població adulta, ja que 7.976 compradors tenen entre 30 i 59 anys, mentre que 2.366 superen els 60 anys i 1.030 tenen menys de 30. En relació amb el tipus de residència, les operacions es reparteixen principalment entre persones de nacionalitat andorrana (5.106) i residents amb permís de treball (4.426), tot i que també hi figuren 1.376 residents passius, els quals representen aproximadament un 12% del total de compradors.
Més enllà del nombre de persones, cal destacar que, en el període analitzat, s’han registrat 26.262 adquisicions de béns immobles per part de residents, amb el 2025 com a any amb més operacions, amb 3.179 transaccions. Per territoris, les operacions es concentren principalment a la Massana (4.658), Andorra la Vella (4.472), Encamp (4.331) i Escaldes-Engordany (4.254), mentre que, pel que fa a la tipologia, el mercat està dominat pels béns vinculats a habitatge i mobilitat. En concret, s’han registrat 9.735 places d’aparcament i 8.572 pisos, per davant d’altres categories com terrenys o habitatges unifamiliars.
Tanmateix, Marsol ha indicat que les dades s’han obtingut a partir del registre de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), tot i advertir que presenta limitacions. En aquest sentit, ha reconegut que “una part reduïda de les operacions no es pot assignar amb certesa a una persona concreta dins dels registres de població”, especialment en els anys més recents, com el 2025, en què el percentatge de casos no identificats s’acosta al 10%. Pel que fa al programa d’ajuts per a la compra del primer habitatge, ha detallat que s’han registrat 19 sol·licituds, de les quals vuit han estat resoltes favorablement, corresponents a 13 persones beneficiàries.