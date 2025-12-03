Les sol·licituds refusades per l’Entry/Exit baixen al 9% i el Govern descarta afectacions per a la temporada

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha actualitzat les xifres relatives a les sol·licituds tramitades en el marc de l’Entry/Exit System i, especialment, les vinculades al contingent de temporada d’hivern. Segons ha detallat, “a dia 2 de desembre s’ha entrat el 60% de les sol·licituds del contingent”, un volum que situa el ritme “sis punts per sota del mateix període de l’any passat, quan s’havia assolit el 66%”. Amb tot, Casal ha remarcat que “la situació és gairebé igual que la de l’any anterior i una mica millor que la de la setmana passada”.
Pel que fa a les sol·licituds refusades arran de la informació complementària requerida des del 29 d’octubre, Casal ha confirmat que “només s’ha refusat un 9% de les sol·licituds de temporada per aquest motiu”. Així, ha recordat que la primera dada estimada situava aquest percentatge al 25%, però que “l’hem anat reduint setmana a setmana”, destacant que l’objectiu és disposar d’una fotografia fidel de l’impacte del sistema per garantir el correcte desenvolupament de la temporada.
En relació amb les advertències inicials de la CEA sobre el possible impacte del sistema en la temporada, Casal ha volgut aclarir que “Govern no es va prendre aquestes xifres com a alarmisme ni a la lleugera”
En relació amb les advertències inicials de la patronal sobre el possible impacte del sistema en la temporada d’hivern, Casal ha volgut aclarir que “Govern no es va prendre aquestes xifres com a alarmisme ni a la lleugera”, sinó com una crida a analitzar amb precisió l’evolució del procés. En aquest sentit, ha recordat que la CEA ja va expressar que “no veien perillar la temporada”, i ha subratllat que l’Executiu actualitza les dades “setmana a setmana” davant la importància econòmica del període. “Ens trobem en un dels moments més importants del país, i per això els càlculs que hem de fer són molt rellevants”, ha conclòs.