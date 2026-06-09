Baró evita confirmar si serà el candidat del PS i només confirma una candidatura presentada oficialment

El president suplent i conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha evitat confirmar que sigui el candidat escollit per la formació per encapçalar el projecte a les pròximes eleccions generals, malgrat que diversos mitjans del país han apuntat en els darrers dies aquesta possibilitat. Preguntat per aquesta qüestió, Baró ha estat taxatiu i ha negat haver validat aquesta informació: «Jo no he confirmat a ningú aquesta informació», ha assegurat a aquest mitjà, insistint que el partit no farà cap anunci més en aquest moment i ha remarcat que «no confirmarem res més que hi ha una sola candidatura presentada en temps i forma».
Les declaracions arriben després que la setmana passada el PS informés de l’obertura del termini per presentar candidatures per formar part de les llistes electorals de cara als comicis previstos per a l’any vinent. Segons el procediment intern de la formació, una vegada presentada una candidatura, cada aspirant ha de recollir un mínim de 25 signatures per formalitzar-la. A més, els candidats han de complir els requisits establerts pel partit, entre els quals hi ha el fet de ser militants i membres de la formació.
Malgrat les especulacions sobre la identitat de la persona que opta a encapçalar el projecte electoral socialdemòcrata, Baró ha reiterat que el partit només confirma, per ara, que «hi ha una sola candidatura presentada en temps i forma» i que «nosaltres no ho hem confirmat a ningú».