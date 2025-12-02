Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Andreu ha explicat que contractar extracomunitaris serà més difícil a partir d’ara. | ANA / D. M.
Arnau Ojeda Garcia
La CEA assegura que hi haurà prou temporers i Marsol confirma que les empreses no han manifestat problemes

Tot i el rebuig a un 25% dels perfils per no complir els criteris Schengen, Iago Andreu remarca que aquesta situació s’ha pogut finalment compensar

Tot i que la qüestió dels temporers no formava part de l’ordre del dia del Consell Econòmic i Social, el tema ha acabat apareixent en les declaracions posteriors. Tant Govern com la patronal han volgut transmetre un missatge de relativa tranquil·litat després de les setmanes de neguit generades pels nous criteris Schengen. Qüestionada sobre la contractació de temporada, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que “no és un tema que s’hagi parlat excessivament” i que la patronal no ha manifestat cap incidència: “No sembla que hi hagi cap problema; no hi ha hagut cap manifestació al respecte”.

Marsol també ha recordat que les quotes estan obertes i que “s’està entrant” personal amb normalitat. Pel que fa a la contractació d’origen, ha apuntat que s’està treballant des del Ministeri d’Interior i Economia, però que tampoc ha estat un tema tractat avui. En la mateixa línia, però donant més detalls, el director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, ha reconegut que fa unes setmanes l’escenari era “molt pessimista”, i ha assegurat que finalment “de temporers per la temporada d’hivern, n’hi haurà”.

Segons Andreu, les dades facilitades pel Govern indiquen que el volum de contractacions és similar al d’altres anys, tot i que aproximadament un 25% dels perfils han estat rebutjats per no complir els criteris Schengen. Amb tot, ha remarcat que aquesta situació s’ha pogut compensar: “Hi ha hagut una taxa de reemplaçament positiva, perquè tots aquells que no poden venir se substitueixen per d’altres que sí compleixen”.

D’aquesta manera, Andreu ha explicat que contractar extracomunitaris serà més difícil a partir d’ara, tant a Andorra com als països de la UE, i que per aquest motiu les empreses han incrementat l’esforç per captar personal comunitari. Segons el que es coneix fins ara, i tal com es va detallar en l’anterior Consell de Ministres, hi ha un augment de personal comunitari en les primeres contractacions, tot i que les dades definitives encara s’han de confirmar.

