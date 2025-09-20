Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’Elisi apunta que Andorra i altres nou països se sumarien al reconeixement de Palestina durant l’Assemblea General de l’ONU. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Reconeixement oficial

L’Elisi apunta que Andorra i altres nou països se sumarien al reconeixement de Palestina durant l’Assemblea de l’ONU

La iniciativa, impulsada pel president Emmanuel Macron, comptaria amb el suport de països com Austràlia, Bèlgica, Portugal o el Regne Unit

Andorra figura entre el grup de deu països que, segons han avançat mitjans francesos, anunciaran en els pròxims dies el seu suport al reconeixement de l’Estat palestí coincidint amb l’Assemblea General de les Nacions Unides. Segons l’Elisi, els estats que es posicionaran a favor són França, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Luxemburg, Portugal, Malta, Regne Unit, San Marino i el mateix Principat d’Andorra. La majoria d’ells ja havien expressat prèviament la seva predisposició a reconèixer Palestina, però el moviment pren força coincidint amb la reunió anual de l’ONU a Nova York.

El president francès, Emmanuel Macron, ha estat un dels principals impulsors de la iniciativa, que ha rebut crítiques immediates per part d’Israel. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha titllat els reconeixements d’“una recompensa a les accions de Hamàs” i ha acusat Macron de “fomentar l’odi antisemita” per defensar aquesta posició.

Comparteix
Notícies relacionades
Espot manté el pols amb la Cambra i defensa que les quotes d’immigració no s’ampliaran malgrat les demandes
El pacte d’estat tanca l’esborrany del reglament del referèndum consultiu i el trasllada al Consell General
Astrié demana si el comú de la capital finançaria Terra Vella i González torna a apuntar a la via públicoprivada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Espot manté el pols amb la Cambra i defensa que les quotes d’immigració no s’ampliaran malgrat les demandes
  • Política
El pacte d’estat tanca l’esborrany del reglament del referèndum consultiu i el trasllada al Consell General
  • Política
Astrié demana si el comú de la capital finançaria Terra Vella i González torna a apuntar a la via públicoprivada
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu