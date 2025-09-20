L’Elisi apunta que Andorra i altres nou països se sumarien al reconeixement de Palestina durant l’Assemblea de l’ONU

Andorra figura entre el grup de deu països que, segons han avançat mitjans francesos, anunciaran en els pròxims dies el seu suport al reconeixement de l’Estat palestí coincidint amb l’Assemblea General de les Nacions Unides. Segons l’Elisi, els estats que es posicionaran a favor són França, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Luxemburg, Portugal, Malta, Regne Unit, San Marino i el mateix Principat d’Andorra. La majoria d’ells ja havien expressat prèviament la seva predisposició a reconèixer Palestina, però el moviment pren força coincidint amb la reunió anual de l’ONU a Nova York.
El president francès, Emmanuel Macron, ha estat un dels principals impulsors de la iniciativa, que ha rebut crítiques immediates per part d’Israel. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha titllat els reconeixements d’“una recompensa a les accions de Hamàs” i ha acusat Macron de “fomentar l’odi antisemita” per defensar aquesta posició.