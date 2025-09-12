Andorra s’alinea amb l’ONU i dona suport a la creació d’un Estat palestí independent i exclou Hamas de Gaza

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat aquest divendres la denominada ‘Declaració de Nova York’, un document impulsat per França i l’Aràbia Saudita que té com a objectiu revitalitzar la solució de dos Estats per posar fi al conflicte entre Israel i Palestina. La proposta ha obtingut 142 vots a favor, entre ells el d’Andorra, 10 en contra —entre els quals Israel, els Estats Units, l’Argentina i Hongria— i 12 abstencions.
Des de la part palestina, el vicepresident de l’Autoritat Palestina, Hussein al-Sheikh, ha valorat la votació com “un pas important cap al final de l’ocupació”. En una publicació a la xarxa social X (antic Twitter), ha apuntalat que “aquesta resolució expressa la voluntat internacional a favor dels drets del nostre poble i constitueix un pas important cap a la concreció d’un Estat independent sobre les fronteres de 1967, amb Jerusalem Est com a capital”.
Per contra, el portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors d’Israel, Oren Marmorstein, ha assegurat que el país “rebutja categòricament” la resolució, acusant l’Assemblea de ser “un circ polític desconnectat de la realitat”. Segons ha apuntalat, “el text ignora el simple fet que Hamas és l’únic responsable de la continuació de la guerra, al negar-se a tornar els ostatges i desarmar-se”, i ha advertit que la mesura “no promou la pau, sinó que encoratja Hamas a continuar combatent”.
El text, avalat també per la Lliga Àrab i signat inicialment el juliol per 17 països, condemna explícitament els atacs perpetrats per Hamas el 7 d’octubre del 2023 i exigeix l’alliberament immediat dels ostatges que encara es troben a Gaza. Alhora, planteja que, un cop finalitzada la guerra, el grup islamista hauria de deixar d’exercir el seu control sobre la Franja, entregar les armes a l’Autoritat Palestina i fer-ho amb el suport de la comunitat internacional.
La votació es produeix a les portes d’una cimera a Nova York prevista per al 22 de setembre, copresidida per França i l’Aràbia Saudita. El president francès, Emmanuel Macron, ja ha avançat la seva voluntat de reconèixer formalment l’Estat palestí i ha insistit que “dos pobles, dos Estats, poden viure junts en pau i seguretat”.