Postura de Govern davant el conflicte internacional

El Govern deixa clara l’exclusió de Hamàs davant un possible reconeixement a l’Estat de Palestina

Des de l'Executiu s'assegura que s'està treballant en aquest reconeixement, però que abans s'han de complir aquest i dos requisits més

Andorra està disposada a reconèixer l’estat de Palestina, però només quan es compleixin les condicions que el Consell General va establir en el debat d’orientació política. Així ho ha confirmat avui el portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrada aquesta tarda, subratllant que l’executiu “està treballant en aquesta direcció”, tot i que encara no s’ha formalitzat el reconeixement.

Entre els criteris clau per fer aquest pas, el Govern remarca que el reconeixement ha d’estar avalat per una àmplia majoria de la comunitat internacional, especialment dels països europeus i occidentals. En aquest sentit, l’executiu observa amb atenció com Espanya, França, Portugal, Luxemburg, Malta, Nova Zelanda, Austràlia, Sant Marino, Eslovènia o Noruega ja han mostrat el seu suport o han oficialitzat el reconeixement. Fins i tot el Regne Unit ha començat a adoptar una posició favorable.

D’altra banda, Casal ha deixat clar que el reconeixement d’Andorra no es dirigirà al règim de Hamàs, sinó a l’Autoritat Nacional Palestina, que es considera l’òrgan legítim de representació del poble palestí. El Govern vol ponderar que aquest pas no implica, en cap cas, un suport a grups que no respectin els principis democràtics i del dret internacional.

El tercer gran requisit és que qualsevol reconeixement s’ha de produir en el marc d’un compromís amb una resolució pacífica, justa i duradora del conflicte a l’Orient Mitjà. Aquest posicionament s’alinea amb les iniciatives impulsades recentment des de les Nacions Unides i amb el compromís manifestat per diversos estats europeus.

Durant la roda de premsa, el portaveu també ha recordat que el Govern va condemnar de manera ferma els atacs del 7 d’octubre del 2023 i que des de llavors ha canalitzat ajuda humanitària a la Franja de Gaza per minimitzar els efectes sobre la població civil. En paral·lel, s’ha insistit en la defensa del dret internacional i la protecció dels col·lectius més vulnerables, especialment infants.

En aquest sentit, Casal ha destacat que el passat 10 de maig, Andorra es va adherir a una resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides que amplia els drets d’observació de Palestina dins l’organització. I durant una recent visita a la seu de l’ONU a Nova York, el cap de Govern va reiterar la voluntat de seguir avançant en aquest camí, sempre amb responsabilitat i dins el marc establert pel país. Així doncs, “el reconeixement arribarà quan es reuneixin les condicions”, ha conclòs Casal.