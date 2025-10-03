Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Consideren “inadmissible” que el document es vulgui signar sense haver donat resposta a les observacions presentades per part dels representants sindicals. | Marvin Arquíñigo
Protesta per la manca de resposta

L’Associació de Bombers plantarà la signatura de l’acord retributiu si Govern no respon a les demandes formulades

El col·lectiu denuncia la manca de resposta a una proposta enviada en temps i forma i afirma que no pot validar el pacte en les condicions actuals

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) no assistirà a l’acte de signatura de l’acord sobre la política retributiva de la funció pública, previst per al pròxim 8 d’octubre, en protesta per la manca de resposta per part del Govern a les seves demandes. Així ho ha comunicat el col·lectiu aquest dilluns en una carta adreçada al ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en la qual expressa el seu malestar per la manera com s’està gestionant el procés.

Segons el text, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, els bombers van adreçar en temps i forma una proposta de modificació al secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, per tal de clarificar una part essencial de l’acord, però, fins avui, no han rebut cap resposta oficial. En aquest sentit, consideren “inadmissible” que el document es vulgui signar sense haver donat resposta a les observacions presentades per part dels representants sindicals. “No podem validar ni participar en un acte de signatura fins que no s’hagi resolt els punts que hem posat damunt la taula”, assenyalen des de l’associació.

Cal recordar que la clarificació demandada per l’ABA té a veure amb el tractament diferenciat entre les jubilacions obligatòries i anticipades, el qual, segons denuncien, pot comportar situacions de discriminació entre treballadors. En aquest sentit, també l’USdA també ha reclamat la reobertura de la negociació i ha denunciat públicament que l’acord actual vulnera el principi d’igualtat de tracte entre jubilats.

