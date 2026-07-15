L’Acord amb la UE supera el tràmit del Coreper, qui en confirma la naturalesa mixta i n’encamina la seva signatura

L’Acord d’associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea ha superat aquest dimecres un nou pas clau en la seva tramitació. Segons ha anunciat el secretari d’Estat d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, durant la Comissió d’Afers Exteriors de San Marino, el Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (Coreper) ha aprovat per unanimitat el text i ha acordat que tindrà naturalesa mixta, un fet que implicarà que tant la signatura com la ratificació requereixin la participació dels 27 estats membres, a més d’Andorra, San Marino i la mateixa Unió Europea.
Segons ha anunciat Beccari, el dossier ha estat adoptat sense debat durant la reunió del COREPER, després que els estats membres haguessin acordat per unanimitat, el dia anterior, incloure’l a l’ordre del dia. «Des del punt de vista polític, finalment tenim el vistiplau del Consell», ha afirmat Beccari, tot avançant que, si no sorgeixen entrebancs tècnics, la signatura podria produir-se entre els mesos de setembre i octubre. Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat la decisió de «fita important» dins del procés negociador. «Avui és una fita important, un pas important en aquesta llarga negociació de l’Acord d’associació», ha declarat.
El següent pas serà l’aprovació formal del text per part del Consell de la Unió Europea, última instància abans de la signatura. Segons el calendari previst, primer signaran els 27 estats membres i, posteriorment, ho faran Andorra, San Marino i la Comissió Europea. A partir d’aquest moment s’obrirà el procés de ratificació, el qual requerirà l’aprovació del Parlament Europeu i dels parlaments dels 27 estats membres. En tractar-se d’un text estabilitzat, els diferents parlaments només podran votar-hi a favor o en contra, sense possibilitat d’introduir-hi modificacions.
El calendari del referèndum torna al centre del debat polític
L’avenç del dossier europeu arriba només un dia després que el calendari del futur referèndum sobre l’Acord d’associació centrés un dels debats més intensos del Debat d’Orientació Política al Consell General. El cap de Govern, Xavier Espot, va reiterar que el compromís de l’Executiu continua sent convocar la consulta «una vegada l’acord estigui signat pel Govern i ratificat pel Parlament Europeu«, descartant modificar el full de ruta malgrat les peticions de l’oposició. «Aquest compromís no variarà ni una coma mentre jo sigui cap de Govern», va afirmar.
Per contra, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va defensar que la ciutadania hauria de poder pronunciar-se abans que els estats membres iniciïn el procés de ratificació. «El que no pot ser és que països com Eslovènia o Romania s’expressin sobre l’acord abans que el poble andorrà», va manifestar, reclamant que la consulta tingui lloc una vegada el text sigui definitiu, però abans que culminin els tràmits als estats membres.