Espot acusa l’oposició de voler fer «política de desgast de baixa volada» amb el referèndum de l’Acord amb la UE

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tancat la porta a modificar el calendari previst per celebrar el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea i ha assegurat que el compromís adoptat per l’Executiu es mantindrà intacte. «El referèndum es farà en el moment en què el Govern es va comprometre que el faria; no només el Govern, sinó també el partit que va guanyar les passades eleccions», ha afirmat durant el debat de la proposta de resolució presentada pel grup parlamentari d’Andorra Endavant per instar l’Executiu a convocar la consulta abans de finalitzar la legislatura.
Seguint aquesta línia, el mandatari governamental ha reiterat que la consulta només se celebrarà «una vegada l’acord estigui signat pel Govern i ratificat pel Parlament Europeu» i ha advertit que «tot el que s’aparti d’aquest compromís sí que és faltar al respecte a la ciutadania». En aquest sentit, Espot ha estat, una vegada més, molt taxatiu: «Ja poden fer tantes propostes de resolució com vulguin, que aquest compromís no variarà ni una coma mentre jo sigui cap de Govern i la majoria estigui conformada per Ciutadans Compromesos i Demòcrates».
«La gent està molt descontenta […] A la gent no li agrada la presa de pèl ni la covardia a nivell de les eleccions. No s’ha de tenir por» – Carine Montaner
La proposta ha estat defensada per la presidenta del grup Carine Montaner, qui ha argumentat que el referèndum «s’ha de convocar abans de final de legislatura» perquè «s’ha de respectar el poble andorrà». Tot i recordar que la consulta «no és vinculant», ha advertit que «la gent està molt descontenta» i ha carregat contra la posició del Govern: «A la gent no li agrada la presa de pèl ni la covardia a nivell de les eleccions. No s’ha de tenir por», ha afirmat. A més, ha qüestionat l’estratègia de l’Executiu assegurant que ajornar la consulta fins després dels tràmits europeus seria «un error molt greu» i que «fer perdre el temps als estats europeus i després que el referèndum sigui negatiu donaria una molt mala imatge».
Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha coincidit en la necessitat de celebrar una consulta abans que els estats membres ratifiquin l’acord. «El que no pot ser és que països com Eslovènia o Romania s’expressin sobre l’acord abans que el poble andorrà», ha afirmat, tot defensant que el referèndum «ha de precedir la signatura, per coherència democràtica i per evitar un dany reputacional per a Andorra». Tot i això, ha matisat que la consulta s’hauria de celebrar «una vegada el text estigui definitivament tancat» i després que el COREPER i el Consell de la Unió Europea hagin fixat una versió estable del document.
Des de la majoria, el president del grup, Jordi Jordana, ha replicat que el Govern «ja impulsa i estudia» aquesta consulta i ha retret a Escalé que «s’abanderi d’una proposta» que forma part del full de ruta de l’Executiu. Així mateix, ha remarcat que «no ens podem comprometre a ratificar-lo aquesta legislatura» perquè el procés europeu «és certament complex i de múltiples aprovacions que no se saben quan s’acabaran d’enllestir», descartant, alhora, que aquest calendari pugui arribar a perjudicar la imatge internacional del Principat.
«Per quins motius és millor per a Andorra fer el referèndum després de la ratificació dels estats membres i no abans de la signatura?» – Cerni Escalé
En el tram final del debat, Espot ha elevat el to contra l’oposició i ha qualificat de «fora de lloc» les referències de Montaner a una suposada «presa de pèl» o a voler marxar «amb l’expedient net», recordant que el Govern «no s’ha fet enrere en el compromís de celebrar el referèndum», sinó que considera que «encara no ha arribat el moment de convocar-lo». A més, ha acusat Andorra Endavant i Concòrdia de voler aprofitar el context actual per desgastar l’Executiu: «Potser el que els interessa, en aquest moment geopolític complicat, és fer política d’oposició de baixa volada i de desgast cap al Govern perquè saben que és el moment més difícil i que les pretensions de carregar-se aquest projecte poden prosperar en major mesura».
«El que sentim molt sovint són descalificatius», ha respost Escalé, abans de preguntar directament a Espot: «Per quins motius és millor per a Andorra fer el referèndum després de la ratificació dels estats membres i no abans de la signatura? Quin motiu ho justifica?» Així, i com a tancament, el mandatari ha insistit que el compromís electoral es complirà «fil per randa» i ha conclòs amb una nova resposta dirigida a Montaner: «Hi hagi referèndum o no, acabaré amb l’expedient net i podré dir, com a mínim el dia que plegui, que he complert fil per randa el programa electoral, que és el meu contracte, el del meu Govern i el de la majoria amb la ciutadania».