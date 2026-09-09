Espot acota la finestra de les pròximes eleccions generals entre finals de gener i principis de març de l’any vinent

En clau electoral, el cap de Govern, Xavier Espot, ha acotat per primera vegada la finestra en què considera que s’haurien de celebrar els pròxims comicis generals. En aquest sentit, en una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, ha situat la convocatòria entre finals de gener i principis de març. Això sí, sempre que abans s’hagin pogut completar els principals compromisos pendents de la legislatura. «Ningú aspira a governar en funcions, perquè estàs molt limitat en les actuacions que pots dur a terme», ha puntualitzat, tot defensant que «toca iniciar una nova etapa a partir de l’any que ve».
Encara que no hagi concretat una data, ha remarcat que aquesta decisió no respon únicament a la seva voluntat, sinó al compliment d’una sèrie de condicions prèvies. Entre aquestes, ha situat l’aprovació del pressupost, de manera que quedin establerts els límits de despesa i d’ingressos necessaris per aplicar les futures polítiques públiques, així com l’aprovació del gruix de les lleis importants que encara estan pendents. Per tant, l’objectiu, segons ha mencionat, és arribar al final del mandat en condicions de poder afirmar que el programa electoral s’ha executat.
L’objectiu, segons menciona, és arribar al final del mandat en condicions de poder afirmar que el programa electoral s’ha executat
En paral·lel, el mandatari ha volgut sortir al pas de les veus que apunten que l’Executiu no tindria voluntat de sotmetre l’Acord d’associació a referèndum. Així, ha considerat que hi ha «una mena de complotisme» al voltant de la qüestió i ha recordat que, si hagués depès d’Andorra, la consulta «s’hauria sotmès a referèndum fa dos anys». Doncs, segons ha comentat, el retard respon a circumstàncies externes al Principat, ja que el Consell Europeu no va aprovar l’acord fins fa poques setmanes arran de qüestions relacionades amb San Marino i Bulgària.
En relació amb això, Espot ha defensat que no té sentit fer coincidir una consulta «tan substancial» amb unes eleccions generals i ha advertit que, si no hi ha capacitat per separar els dos processos, el referèndum s’haurà de celebrar posteriorment. Així mateix, també ha rebutjat que l’acord entri en vigor si la votació popular no se celebra durant aquesta legislatura. «No és així», ha assenyalat, alhora que ha qüestionat la urgència d’alguns dels seus detractors per celebrar la consulta.
Finalment, el cap de Govern ha defensat que el Principat no podrà obtenir un acord millor perquè la Unió Europea «no està per la labor» de renegociar-lo, i ha insistit que la consulta requereix temps per garantir una campanya electoral amb totes les garanties, permetre la constitució dels grups electors i desenvolupar una tasca pedagògica adequada. Amb tot, ha considerat que el referèndum no es pot reduir a «un debat bilateral» entre ell i el president de Concòrdia, Cerni Escalé, sinó que ha d’anar «molt més enllà».