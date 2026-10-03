El Principat trasllada a Europa els reptes de l’habitatge, la baixa natalitat i la viabilitat dels mitjans en mercats petits

La delegació andorrana ha posat sobre la taula els reptes d’accés a l’habitatge, la baixa natalitat i les dificultats dels mitjans de comunicació en mercats petits durant la sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), celebrada a Estrasburg del 28 de setembre al 2 d’octubre. La representació, encapçalada per Berna Coma i integrada també per Meritxell Alcobé, Cerni Escalé i Susanna Vela, ha participat en una trobada centrada principalment en el canvi climàtic, els drets humans i la fortalesa democràtica.
En el debat sobre llibertat i pluralisme dels mitjans de comunicació, Coma ha incidit en la necessitat de garantir-ne la viabilitat econòmica i la diversitat informativa en un mercat de dimensions reduïdes com l’andorrà, així com de continuar adaptant el marc audiovisual als estàndards europeus. Per la seva banda, Escalé i Alcobé han intervingut en el debat sobre renovació demogràfica, en el qual s’han abordat qüestions com l’habitatge, les polítiques familiars, la migració i els serveis públics.
Alcobé també ha pres part en els debats sobre l’emergència climàtica i la implicació dels joves, en els quals ha exposat les actuacions del Principat en desenvolupament sostenible, transició energètica i educació ambiental. Així mateix, ha intervingut en nom del grup ALDE en el debat d’urgència sobre la repressió de les persones LGTBI a Turquia, centrat en la protecció dels drets humans i la lluita contra la discriminació.