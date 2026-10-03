Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La delegació andorrana. | Consell General
Pol Forcada Quevedo
  • Política
Consell d'Europa

El Principat trasllada a Europa els reptes de l’habitatge, la baixa natalitat i la viabilitat dels mitjans en mercats petits

La delegació participa a Estrasburg en els debats sobre renovació demogràfica, pluralisme informatiu, canvi climàtic i drets humans

La delegació andorrana ha posat sobre la taula els reptes d’accés a l’habitatge, la baixa natalitat i les dificultats dels mitjans de comunicació en mercats petits durant la sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), celebrada a Estrasburg del 28 de setembre al 2 d’octubre. La representació, encapçalada per Berna Coma i integrada també per Meritxell Alcobé, Cerni Escalé i Susanna Vela, ha participat en una trobada centrada principalment en el canvi climàtic, els drets humans i la fortalesa democràtica.

En el debat sobre llibertat i pluralisme dels mitjans de comunicació, Coma ha incidit en la necessitat de garantir-ne la viabilitat econòmica i la diversitat informativa en un mercat de dimensions reduïdes com l’andorrà, així com de continuar adaptant el marc audiovisual als estàndards europeus. Per la seva banda, Escalé i Alcobé han intervingut en el debat sobre renovació demogràfica, en el qual s’han abordat qüestions com l’habitatge, les polítiques familiars, la migració i els serveis públics.

Alcobé també ha pres part en els debats sobre l’emergència climàtica i la implicació dels joves, en els quals ha exposat les actuacions del Principat en desenvolupament sostenible, transició energètica i educació ambiental. Així mateix, ha intervingut en nom del grup ALDE en el debat d’urgència sobre la repressió de les persones LGTBI a Turquia, centrat en la protecció dels drets humans i la lluita contra la discriminació.

El Consell d’Europa insta Andorra a reforçar la prevenció dels abusos sexuals a internet entre els menors

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra i Catalunya avancen en l’estudi de la connexió del Tramvalira i el desenvolupament de l’aeroport
Espot reclama reforçar la prevenció i combatre la impunitat davant les vulneracions dels drets dels infants
Concòrdia qüestiona Govern per no haver rebutjat cap permís de residència per manca del nivell A1 de català

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Andorra i Catalunya avancen en l’estudi de la connexió del Tramvalira i el desenvolupament de l’aeroport
  • Política, Societat
Espot reclama reforçar la prevenció i combatre la impunitat davant les vulneracions dels drets dels infants
  • Política, Societat
Concòrdia qüestiona Govern per no haver rebutjat cap permís de residència per manca del nivell A1 de català

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu