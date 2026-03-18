Les entitats empresarials s’adhereixen, finalment, al Pacte d’Estat per “dotar-lo d’una composició més diversa i plural”

La mateixa tarda que Progressistes-SDP ha anunciat oficialment la decisió de suspendre la seva participació en el Pacte d’Estat per l’Acord d’associació amb la Unió Europea, en part per l’absència d’entitats empresarials, el cap de Govern, Xavier Espot, ha comunicat la incorporació com a membres del Pacte a la Confederació Empresarial Andorrana, l’Empresa Familiar Andorrana i la Cambra de Comerç. “Hem arribat a la conclusió que això pot enriquir la feina del Pacte d’Estat, pot dotar-lo d’una composició més diversa i plural”, ha explicat.
“Ara posarem fil a l’agulla per poder contactar amb totes i cadascuna d’aquestes organitzacions per valorar si es volen o no integrar el Pacte d’Estat i podem fer un Pacte d’Estat més potent”, ha afirmat Espot, tot indicant que “les condicions són subscriure el document que tots els actuals membres ja han subscrit”.
Pel que fa a la suspensió de Progressistes-SDP, Espot ha detallat que abans del Pacte d’Estat s’ha reunit amb el membre del partit i excap de Govern, Jaume Bartumeu, el qual li ha deixat clar que no marxen. “És una suspensió per diferents motius”. De fet, un d’aquets motius era l’absència de les entitats ja esmentades. “Per a ells era una qüestió important que poguéssim trobar un encaix al teixit empresarial i crec que aquesta preocupació haurà quedat perfectament esmenada amb la decisió que hem pres avui”.
A banda d’aquestes organitzacions, el cap de Govern també ha obert la porta a organitzacions sindicals i al Consell de Col·legis Professionals. Amb tot, l’objectiu de tot plegat és fer un Pacte d’Estat “més potent” i “més armat de cara als propers esdeveniments que se’ns presenten, i concretament de cara a aquest referèndum”.
Quant als avenços des de la darrera reunió, Espot ha indicat que “dissortadament encara no podem explicar gaire” degut a que aquesta unanimitat que s’intenta trobar per part de la presidència xipriota “encara no s’ha assolit, tenint en compte que Espanya encara manté una reserva d’estudi sobre la possible ‘mixitat’ de l’Acord d’associació”. En les últimes reunions del Grup EFTA, segons ha apuntat, “aquesta reserva d’estudi encara no s’ha aixecat”. No obstant això, Espot ha esmentat que “tot fa preveure que en les properes setmanes així serà”.
Paral·lelament, en la reunió d’avui, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha anunciat que aquesta setmana compareixerà davant la Comissió Legislativa d’Afers Exteriors per actualitzar-los sobre les novetats de l’Acord d’associació. Una petició de la mateixa comissió per posar al dia a aquells grups parlamentaris que no formen part del Pacte d’Estat.
L’acord sobre la gestió de fronteres, previst per a abans del 10 d’abril
D’altra banda, en la reunió d’aquest dimecres també s’ha tractat l’acord sobre la gestió de fonteres. Un text que ja està ultimat amb la Comissió Europea, però que ha tingut alguna esmena “més formal que una altra cosa” per part dels Estats membres. Per tant, l’Executiu resta a l’espera que es puguin dirimir aquestes esmenes “per poder acabar signant aquest acord i portar-lo a ratificació parlamentària”.
La intenciò, però, es fer-ho abans del 10 d’abril, data en la qual entra en aplicació l’Entry/Exit System, tot i que en cas de no fer-ho abans del dia assenyalat “se’ns han avançat és que no ens hem de preocupar […] En principi no hauríem de patir perquè hi hagués aquest control sistemàtic a les nostres fronteres”.
Igualment, el cap de Govern ha manifestat que ja s’han mantingut reunions tant amb França com amb Espanya per “negociar els aspectes de desenvolupament d’aquest acord de gestió de fronteres”, un dossier que, tal com ha remarcat Espot “avança a bon ritme i amb un calendari bastant acord amb les previsions que teníem”.