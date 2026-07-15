La cambra eleva l’edat de consentiment sexual fins als 16 anys i reforça la ‘lluita’ contra la pornografia infantil

«La unió fa la força». Aquesta premissa o dita descriu molt bé la bona sintonia que ha encetat avui el Consell General entre els diferents membres del Govern i els grups parlamentaris per aprovar de manera unànime el Projecte de llei qualificada del Codi Penal. No ha tingut així gaire discussió a excepció d’algun matís rellevant que li ha pogut semblar a alguna formació (a diferència del debat tingut lloc minuts abans sobre la qüestió de l’avortament consentit) i sobretot que ha servit per calmar un clima de tensió política que ahir va experimentar el seu punt més àlgid per tractar altres qüestions que el van fer allargar més de vuit hores.
D’aquesta manera, un dels dos punts tractats avui en aquesta cartera ha fet referència a una modificació del Codi Penal que com bé ha estipulat en presentar-lo la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, «respon a les exigències internes de seguretat jurídica i als compromisos internacionals derivats dels convenis mundials dels quals Andorra n’és part». Per això, un dels objectius principals d’aquesta «modificació parcial» amb un nou text legal ha estat la de fer front i combatre les noves formes que reprodueix el crim cibernètic, i protegir amb la màxima garantia la figura dels menors implicats en aquests delictes, com també la de «lluitar i rebutjar la corrupció en tots els seus àmbits».
Una reforma que, a orelles de la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha estat del tot encertada i a més sent «necessària perquè les noves formes dels delictes digitals s’han de poder combatre també a través de la seva prevenció«, així com ha valorat positivament que hi hagi d’ara endavant una distinció clara i tipificada al codi entre què es considera corrupció privada i la que concep a l’àmbit esportiu.
També ha lloat que la ministra cités a un text que minuts més tard s’aprovaria per tots els membres de la cambra «elevar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys», amb excepcions de tres anys a partir dels 14. Una proposta que ha defensat la portaveu del PS en recordar que l’any passat hi van haver notificats 127 delictes d’índole sexual i 23 violacions, i en el cas dels primers alguns van implicar a menors d’edat. Una proposta que des del seu partit han votat favorablement tot i haver presentat una reserva d’esmena que buscava modificar l’article 117 respecte a l’avortament i que ha estat àmpliament declinada arran del debat anterior.
«Ens sembla molt convenient elevar l’edat de consentiment sexual fins als 16 anys atenent el centenar de casos de delictes sexuals que hi ha hagut el 2025» – Susanna Vela
En un altre dels punts esmentats per Molné, el projecte de llei buscava redefinir el concepte de la prostitució atorgant-la també a aquelles persones que divulguen material sexual del seu propi cos a canvi d’un benefici econòmic, tot i admetre que el Consell General ha decidit continuar amb la designació concebuda només fa referència a la prostitució física.
«Tampoc m’estendré amb el tema de la pornografia infantil, ja que és un tema molt tècnic, però el que us puc dir és que el país ha assolit el grau màxim de seguretat en aquest àmbit», ha exposat, fent saber altrament que es millora el règim que protegeix les dades personals i es crea l’oficina de gestió d’actius per als béns comissionats o segrestats per oferir així «una gestió dels tràmits més eficient».