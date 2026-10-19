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Sergi Gil Bosch
  • Economia
Mesures per mantenir la competitivitat

L’Executiu allarga fins al desembre les bonificacions dels carburants amb rebaixes de fins a 20 cèntims per litre

Les rebaixes seran de 15 cèntims per al gasoil i d'aquests 20 per a les gasolines fins al novembre, abans de reduir-se a vuit i 13 cèntims al desembre

L’Executiu ha aprovat un nou projecte de llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs, amb el qual es preveu prolongar les bonificacions dels carburants fins al mes de desembre. Aquesta mesura estableix una rebaixa de 15 cèntims per litre de gasoil durant l’octubre i el novembre, la qual es reduirà a vuit cèntims al desembre. Per altra banda, en el cas de les gasolines, aquesta bonificació serà de 20 cèntims durant els dos primers mesos i de 13 cèntims l’últim mes de l’any.

Altrament, el projecte permetrà habilitar devolucions parcials de l’impost especial sobre els hidrocarburs venuts durant aquest període, un mecanisme que, juntament amb la contribució dels operadors privats, farà possible aplicar les reduccions anunciades. Tanmateix, Govern ha remarcat que aquestes bonificacions són de caràcter temporal tot i que es farà un seguiment de l’evolució dels preus dels carburants per valorar la possible aplicació de noves mesures per limitar l’impacte dels costos energètics.

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