Segona jornada del Debat d'Orientació Política

Jordana defensa un consens mutu amb els grups per ajustar el sistema de pensions amb mesures estructurals

La majoria assegura que la fallida del subsidi ve per un error anterior en la conversió i que no hauria d'afectar els nous usuaris de la CASS

Moltes acusacions i propostes hem sentit al llarg d’un intens, però també constructiu i enriquidor Debat d’Orientació Política que tot just avui enceta el seu equador amb una segona jornada que protagonitza la veu i sentir dels diferents grups parlamentaris que ha iniciat en una primera sessió matinal. Així, i en resposta a les apreciacions que sostreia ahir el president de Concòrdia, Cerni Escalé, qui trobava que les paraules del cap de Govern “no havien respost a una orientació política”, el president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, li ha replicat que aquestes eren unes “valoracions simplistes i que no atribueixen justícia” a tot l’exposat ahir pel cap de l’Executiu, Xavier Espot.

Altrament, per al president demòcrata el problema en el sistema de pensions (un altre dels temes abordats pel mandatari ahir) “ve de molt més enrere (25 anys d’ara) per una fallida en la seva conversió”, i que per aquesta raó ha defensat que des de l’Executiu s’advoca “per un programa de mesures estructural que no damnifiqui dràsticament als nous usuaris de la CASS“. Posant certs exemples, com el centre de salut mental ubicat al Ròdol (amb la seva obertura al setembre) i els vials de la Massana i Sant Julià de Lòria per a millorar la mobilitat “han quedat patents les iniciatives del nostre compromís electoral” ha refermat el conseller general.

Deixant clars els esforços que ha dut a terme el Govern durant aquesta novena legislatura, com l’allargament del transport segregat fins a la Seu d’Urgell i al seu aeroport, o el nou impuls sostenible en el model energètic i turístic, Jordana ha continuat al·legant a Escalé que “el model que es busca per a l’Andorra de l’endemà si té una projecció clara de futur”, concretant que en matèria de la llar, a banda del parc públic d’habitatge creat, el qual segons el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, permetrà posar a disposició ciutadana més de 500 pisos a finals del mandat actual, “hem incentivat amb decisió la compra dels primers habitatges”. També ha reconegut, malgrat això, que sí que convé un major diàleg i entesa entre els comuns i les propostes de la Comissió Legislativa d’Urbanisme “per controlar l’augment de la construcció”, recordant que fa poc el seu grup va presentar una modificació a la llei del registre de la propietat.

Un text que “no està inacabat”, ha puntualitzat i recordat el portaveu de DA en resposta a les formacions que ho han qüestionat, que permetrà “una major entesa entre els cadastres parroquials i derivarà en un plus de seguretat” per a totes les transaccions que tinguin lloc al territori, això sí admetent que “convindrà regular els drets legals” que desprèn el registre referenciat. Jordana també ha respost als reclams de la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, sobre la protecció a les persones amb discapacitat, concretant que des de la formació taronja “s’han presentat unes esmenes per atenuar el seu contingut” i ajustar-ho i estudiar-ho amb la comissió derivada.

En cerca de l’impuls empresarial definitiu

Per la seva banda, i en consonància també amb el discurs que va pronunciar ahir Espot, Naudi ha començat la seva apreciació focalitzant l’Acord d’associació com a tema principal. “Ara mateix és un tràmit que ningú recordarà un cop duem a terme la consulta popular, i si el país ho decideix, puguem entrar així al mercat únic que ens permetrà l’assentament de moltes empreses al nostre territori i l’aparició d’un nou teixit empresarial que fomentarà i incidirà en una progressió dels salaris”, ha deslligat sobre el tema el president de CC, recordant que aquest s’han vist augmentats un 36% pel que fa al salari mínim interprofessional els darrers anys. Sobre el sistema de pensions, Naudi també ha compartit la idea d’arribar a un consens compartit per la cambra a partir de la celebració d’aquest debat polític que s’allargarà, recordem, fins demà.

Altrament, i en matèria fiscal, ha asseverat que “convé dotar d’una reforma en la Regla d’Or per mantenir així uns nivells controlats i sostenibles de la pressió monetària” i que l’educació per les empreses és fonamental “per pagar menys en endeutament” i que amb la instal·lació del parc d’innovació a l’antiga fàbrica Catsa laurediana “permeti una recaptació d’impostos més eficient”. El parlamentari ha clos la seva intervenció recordant que s’ha de trobar un mecanisme per descongestionar els contractes de lloguer abans de 2027 i que Andorra no pot perdre mai la seva identitat; que és la seguretat ciutadana i vial.