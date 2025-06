Segona jornada del Debat d'Orientació Política

Montaner denuncia un sistema fiscal que “penalitza els treballadors” i beneficia “els que es queden a casa”

La presidenta d’Andorra Endavant rebutja continuar pujant els impostos per pagar a aquells "que viuen d’una altra persona o de l’Estat"

La segona jornada del Debat d’Orientació Política al Consell General ha estat marcada aquest dijous per les intervencions dels grups parlamentaris, després del discurs inicial del cap de Govern, Xavier Espot, pronunciat ahir dimecres. La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha carregat durament contra la situació econòmica i social actual, i ha criticat especialment l’impacte de la digitalització en l’administració pública i la pressió fiscal sobre els treballadors.

Montaner ha assegurat que “fa anys Andorra avançava en un clima on les empreses podien créixer i desenvolupar-se d’una manera eficient”, però que, segons ha dit, actualment “aquesta situació ja no es dona”, atribuint part del malestar empresarial a la digitalització impulsada per l’administració, que, ha afirmat, “només ha creat tensió i asfíxia per als empresaris”. En relació amb el mercat laboral, ha alertat de la manca de mà d’obra qualificada malgrat el creixement poblacional: “Mai havíem tingut tanta gent al país —87.000 persones— i, no obstant això, les companyies no aconsegueixen mà d’obra i molt menys qualificada”.

Montaner ha advocat per un sistema fiscal que beneficiï els treballadors actius: “S’ha de tenir un sistema just que beneficiï als treballadors que es desperten cada dia per aixecar el país”. En aquesta línia, ha rebutjat que es continuïn pujant impostos per “pagar a aquells que es queden a casa o que viuen d’una altra persona o de l’Estat”, tot remarcant que les ajudes han de ser ben dirigides i basades en l’esforç i la contribució, i ha demanat més control per evitar abusos del sistema.

Pel que fa a les polítiques d’habitatge, la parlamentària ha tornat a reclamar mesures que incentivin l’accés a la propietat, com ara la col·laboració publicoprivada o l’ajuda per a la compra del primer habitatge. En aquest sentit, ha instat els ministres Conxita Marsol i Raul Ferré a treballar conjuntament per desbloquejar preus i promoure alternatives al mercat privat. “Amb uns salaris tan baixos, tampoc s’atrau talent; els preus han de ser inferiors al del mercat privat i cal descongelar-los d’una vegada”, ha dit. En aquest àmbit, ha reiterat la proposta d’impulsar habitatges modulars com a solució complementària, tot i reconèixer que l’executiu no l’ha fet seva fins ara.

Montaner també ha posat el focus sobre l’impacte de l’activitat empresarial en el mercat immobiliari, diferenciant entre els residents que gestionen la seva empresa des del domicili, que al seu parer “no bloquegen el mercat de lloguer”, i els titulars de societats domiciliades en pisos turístics, que sí que ho fan. A més, ha reclamat una resposta ferma davant la immigració il·legal i ha advertit sobre “la penúria dels passaports” com a factor a controlar en situacions d’urgència.

Sobre les negociacions amb la Unió Europea, la líder d’Andorra Endavant ha reiterat que es tracta d’un acord “molt ampli” i ha explicat que, segons l’assessor del grup, seria de “modalitat mixta”. Tanmateix, ha posat èmfasi en els efectes que pot tenir sobre el model migratori andorrà, tot advertint que l’Acord podria obligar a renunciar a criteris actuals de selecció. També ha alertat que l’adaptació a les directives europees implicarà una despesa estimada de 30 milions d’euros en una dècada, una xifra que, ha apuntalat, podria tenir altres usos prioritaris dins del país.