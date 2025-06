Segona jornada del Debat d'Orientació Política

Casal critica la manca de previsió del Govern i defensa una fiscalitat més justa per millorar el benestar

La socialdemòcrata reclama una llei d’habitatge amb garanties reals i qüestiona l’aixecament de la pròrroga dels lloguers previst per al 2027

La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha retret aquest dijous al cap de Govern, Xavier Espot, l’“apropiació” de propostes que, segons ha afirmat, fa anys que el seu partit defensa, com ara el registre de la propietat privada. Així ho ha expressat durant la seva intervenció en la segona jornada del Debat d’Orientació Política, en la qual ha repassat diversos àmbits de política pública i ha posat l’accent en la necessitat de reforçar l’Estat del benestar i garantir més equitat fiscal.

Casal ha considerat “una miqueta just d’elegància” que l’Executiu es presenti com a impulsor de mesures que ja havien estat reclamades anteriorment pel PS, com és el cas del registre esmentat. També ha criticat la desaparició de la taula de Turisme i ha qüestionat la utilitat de crear nous òrgans, com el recent Consell del Turisme, si es limiten a replicar funcions ja existents: “No cal conformar noves estructures per fer el mateix que ja establien altres estaments”.

La parlamentària ha apuntat que “no estem tan malament”, però ha remarcat que “amb més anticipació podríem estar millor”, i ha criticat la gestió de l’habitatge per part del Govern, acusant-lo de manca de previsió. “Ja vam demanar debats sobre l’habitatge durant el mandat de Toni Martí, però han arribat massa tard”, ha apuntalat. També ha assenyalat que les inversions en vivenda social no cobreixen realment l’habitatge assequible, i ha insistit en la necessitat d’una “Llei d’habitatge que garanteixi el dret a una llar digna”.

Casal ha valorat com un pas positiu que l’Executiu “ja no sigui tan vehement” amb relació a l’aixecament de la pròrroga dels lloguers el 2027, i ha expressat el desig que aquesta mesura es pugui aplicar “de manera progressiva i condicionada” per evitar més tensió en el mercat. En aquest àmbit, ha defensat la creació d’un índex de preus de referència i ha demanat no equiparar grans i petits tenidors: els primers —ha dit— busquen rendiment econòmic, mentre que els segons sovint només aspiren a complementar la renda familiar.

En matèria fiscal, Casal ha defensat la necessitat de revisar la contribució segons la capacitat econòmica, amb propostes que, ha reconegut, el seu grup defensa “en solitari”. En aquest sentit, ha posat en dubte per què “els bancs tributen un 3,8%” en l’impost de societats, mentre que els contribuents individuals carreguen amb una part més gran de la pressió tributària. “No ho trobem raonable”, ha afegit, tot defensant una millora dels ingressos públics que no es basi només en la contenció de la despesa. També ha qüestionat la dependència exclusiva del PIB com a indicador de desenvolupament, reclamant que s’incorporin altres mesures que permetin avaluar millor el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

Entre les crítiques expressades al funcionament actual de l’administració, Casal ha assenyalat la situació de la CASS i les dificultats que afronten les persones amb malalties cròniques per obtenir reemborsaments. D’altra banda, ha demanat avenços concrets en el registre d’estudiants a l’estranger i ha qüestionat la futura ubicació de l’Arxiu Nacional, previst “al damunt d’un riu”, un indret que considera inadequat. La portaveu socialdemòcrata també ha denunciat el retard en l’aprovació de la llei del patrimoni, que el PS va proposar el 2019, i ha carregat contra el text que finalment impulsa el Govern. Quant a la llei de pensions, ha considerat que “també convé reparar-la”.

Finalment, i en l’àmbit de la igualtat, ha reclamat que el debat sobre l’avortament formi part de qualsevol avanç legislatiu real: “Sembla que estem infantilitzant a les dones d’aquest país”, criticant que només puguin accedir a la interrupció de l’embaràs aquelles dones que es poden permetre desplaçar-se fora del territori i lamentant que es limiti a una única prestació sense cobertura real.