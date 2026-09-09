Funció Pública modifica el reglament de classificació i incorpora les demandes sindicals per reforçar la transparència

Llum verda al nou Reglament de classificació i revisió dels llocs de treball de l’Administració, el qual incorpora algunes de les demandes plantejades pels representants sindicals durant els darrers mesos. Entre aquestes, destaca l’accés a la metodologia i a les puntuacions individuals utilitzades per determinar la classificació: «Aquesta ja estava al portal de l’empleat i la traslladem a nivell reglamentari perquè hi hagi més seguretat i més transparència», ha explicat el titular de la cartera ministerial de Funció Pública, Marc Rossell, qui ha insistit que no s’ha fet marxa enrere després de l’afer dels darrers mesos, sinó que «s’han fet petites millores consensuades».
«L’objectiu és tenir una Administració moderna i donar les eines necessàries als treballadors per estar classificats en el seu lloc de treball», ha afegit Rossell, qui ha assenyalat que elevar aquesta informació al text reglamentari «dona més tranquil·litat». En aquesta línia, una altra de les demandes incorporades afecta la informació que rep individualment cada treballador sobre la valoració del seu lloc de feina. I és, mentre que fins ara el sistema facilitava la puntuació total corresponent al lloc de treball, ara els empleats podran conèixer les puntuacions obtingudes en cadascun dels elements que conformen la valoració. «Hem considerat que era legítim que tinguessin aquesta informació», ha apuntat el ministre de Funció Pública.
Més enllà, però, de les reivindicacions salarials, el nou Reglament introdueix les descripcions genèriques dels llocs de treball, amb les quals es podran agrupar sota un mateix perfil professionals que desenvolupen funcions similars, encara que estiguin adscrits a departaments diferents. El sistema es podrà aplicar, entre altres, a juristes, psicòlegs, tècnics administratius o especialistes d’un mateix àmbit professional, i permetrà que un únic procés de selecció o una mateixa borsa de treball pugui servir per cobrir places equivalents en diferents àrees, a més que no farà necessari impulsar processos diferenciats per a cadascun dels llocs de treball.
Val a dir que la modificació arriba després de mesos de discrepàncies entre Funció Pública i els representants dels treballadors, amb el propi Rossell defensant, al mes de març, que el reglament aprovat aleshores donava cobertura normativa al procediment aplicat el 2023 tot i les sentències judicials que obligaven a repetir-lo en tres casos per qüestions procedimentals. Posteriorment, el SIPAAG, qui va impulsar una recollida de signatures, va reclamar que es fessin públics els barems i els llindars, entre altres, per comprovar les classificacions assignades. Tanmateix, i segons ha exposat el ministre, semblaria que ara tot apunta a un canvi d’escenari: «El que ens han traslladat és que estan satisfets i, per tant, no veurien necessari continuar les accions judicials».