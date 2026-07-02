Govern obrirà un nou concurs perquè els propietaris lloguin edificis durant 30 anys per a pisos de lloguer assequible

Nou concurs públic perquè els propietaris d’edificis puguin oferir els seus immobles en règim de lloguer de llarga durada amb l’objectiu d’incorporar-los al parc públic d’habitatge assequible. Així ho ha anunciat aquest dijous la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha explicat que la iniciativa complementarà el concurs de compra d’edificis que es va tancar aquesta setmana amb sis candidatures. «Estem treballant en una nova demanda d’oferta perquè les persones que tinguin alguna proposta de lloguer la puguin presentar», ha explicat Marsol, detallant que la convocatòria es publicarà «en quinze dies» i donarà un termini similar perquè els propietaris presentin les ofertes.
Així, la ministra ha explicat que el concurs neix arran de l’interès mostrat per diversos propietaris que prefereixen conservar la titularitat dels seus edificis abans que vendre’ls. «Vendre potser els costa, però sí que es podrien plantejar l’opció del lloguer», ha assenyalat, tot avançant que la voluntat és formalitzar contractes d’uns 30 anys perquè els habitatges es puguin destinar al mercat de lloguer assequible. En aquest sentit, i com en el concurs de compra, l’Executiu prioritzarà edificis pràcticament acabats i que requereixin una inversió mínima abans de poder ser ocupats. «Volem que ens permetin utilitzar-los molt de pressa», ha remarcat Marsol.
A més, i pel que fa al concurs de compra, la ministra ha confirmat que el Govern ja treballa en l‘anàlisi de les sis propostes rebudes. «És el que esperàvem», ha valorat, destacant que les candidatures estan repartides «per totes les parròquies» i que entre elles «hi ha coses interessants». D’aquesta manera, i durant les pròximes setmanes, l’Executiu estudiarà les característiques dels immobles, les taxacions i les possibles actuacions que calgui dur a terme abans de decidir quines adquisicions acaben materialitzant-se.
Sobre el futur projecte de llei d’incentius perquè els privats construeixin pisos de lloguer assequible, Marsol ha apuntat que es tractaria d’una proposta que Govern vol entrar a tràmit parlamentari després de l’estiu. En aquest sentit, ha explicat que en els pròxims 10 o 12 dies farà arribar el primer esborrany als comuns perquè disposin d’unes dues setmanes per formular-hi aportacions. «Volem que sigui una cosa conjunta», ha defensat, tot i reconèixer que durant la reunió de cònsols no es va formalitzar cap compromís. Tanmateix, sí que ha afirmat que «la majoria ja estan a favor perquè entenen que un dels principals problemes d’aquest país és l’habitatge».
Finalment, la ministra ha recordat que el text mantindrà la subvenció de fins al 10% del cost de construcció per als promotors que s’acullin al programa, una ajuda que s’indexarà a un cost estàndard de construcció que fixarà el Govern i que estarà condicionada al compliment dels requisits establerts per garantir que els habitatges es destinin al lloguer assequible. Qüestionada sobre la possibilitat de permetre habitatges en sòl no urbanitzable, Marsol no ha tancat la porta a estudiar aquesta opció, però ha advertit que només seria viable «en situacions molt taxades i amb unes condicions molt específiques», sempre que hi hagi serveis disponibles.