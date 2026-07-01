Sis edificis aspiren a incorporar-se al parc públic després de finalitzar el termini de presentació de les ofertes

El concurs impulsat pel Govern per adquirir edificis destinats a ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible s’ha tancat amb sis candidatures. Així ho ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha qualificat el resultat de «bona notícia» perquè permetrà continuar incrementant l’oferta pública d’habitatges. «Tenim candidats, això és l’important», ha afirmat, tot destacant que «sis candidats és una bona notícia» i que ara s’obre una nova fase d’anàlisi tècnica per determinar quins immobles compleixen els requisits establerts al concurs.
Així, Casal ha explicat que, durant el període estival, Govern treballarà «amb la màxima celeritat» per estudiar cadascun dels edificis presentats. El procés inclourà la verificació del compliment de les condicions exigides, les taxacions dels immobles i una auditoria tècnica que permeti determinar si requereixen rehabilitacions o, fins i tot, una reconversió d’ús en aquells casos en què els edificis hagin estat destinats fins ara a activitats turístiques o hoteleres.
A partir d’aquestes valoracions, l’Executiu acabarà de definir quins edificis adquirirà en funció de la disponibilitat pressupostària i del preu que fixin les taxacions. Tanmateix, Casal ha indicat que encara és «prematur parlar d’una quantitat concreta», ja que les ofertes corresponen a immobles situats tant a la vall central com a parròquies altres, i encara s’ha de determinar el cost final de cadascuna de les operacions. Una vegada finalitzi el procés, els edificis adquirits es transferiran a l’Institut Nacional de l’Habitatge.