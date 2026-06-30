Govern i comuns ‘pacten’ una futura llei per impulsar la construcció de pisos de lloguer assequible a través d’incentius

Llum verda per part de les corporacions comunals a la futura llei que prepara el Govern per incentivar la construcció de pisos destinats al lloguer assequible. Així ho ha destacat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, qui ha explicat que la iniciativa (presentada aquest dimarts per la ministra Conxita Marsol durant la reunió de cònsols) «ja no és tant el foment de l’habitatge públic per part del Govern», sinó que busca incentivar els propietaris de terrenys perquè construeixin habitatges de lloguer assequible. «El que es busca és treballar colze a colze entre les dues administracions», ha afirmat Sansa, tot remarcant que «els set comuns» comparteixen el plantejament i estan «molt contents de poder contribuir» a la futura llei.
En aquest sentit, l’ens governamental hauria plantejat diverses mesures a destacar. Per exemple, la possibilitat de concedir una subvenció a fons perdut per a la construcció dels edificis, la qual podria situar-se al voltant del 10%, tot i que el percentatge encara es troba en vies de concretar-se. També, un programa amb una vigència de dos anys i garanties temporals davant possibles impagaments dels lloguers. I, finalment, la prioritat d’accés al Pla Renova, exempcions en impostos com l’IGI, l’impost de societats o l’ITP en la compra de terrenys, o l’aplicació d’aquests incentius tant en obra nova com en rehabilitacions.
«La consciència de veure el problema que hi ha actualment d’habitatge al nostre país ens fa remar tots cap al mateix joc» – Eva Sansa
El paper dels comuns dins d’aquest projecte seria, doncs, complementar aquestes mesures esmentades amb bonificacions de l’impost de construcció, les taxes vinculades a les obres i l’impost sobre els arrendaments, a més de flexibilitzar alguns requisits urbanístics. «Aquí sí que ens hem ficat d’acord tots», ha subratllat la cònsol, qui ha reiterat que les corporacions estan «molt contentes de poder contribuir amb aquesta llei». «La consciència de veure el problema que hi ha actualment d’habitatge al nostre país ens fa remar tots cap al mateix joc», ha afegit Sansa.
Per la seva banda, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, també ha celebrat el consens assolit, tot i recordar que «en el tema de l’habitatge no hi ha una solució única». En aquest sentit, ha considerat que la iniciativa «arriba tard», però ha defensat que «ara que arriba hem de remar tots». Així mateix, ha recordat que el comú que encapçala «ja fa temps que portem fent coses amb habitatge», motiu pel qual ha assenyalat que primer caldrà estudiar la proposta per evitar que les noves mesures se superposin amb iniciatives que ja estan en marxa. «Hem de veure que no solapin amb accions que alguns comuns ja portem temps fent», ha indicat. Amb tot, González s’ha mostrat «content i satisfet que, per fi», el Govern hagi presentat aquesta proposta.