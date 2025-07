Festa Nacional de França

Eybalin reivindica l’educació com a eina clau per preservar el vincle cultural i lingüístic entre França i Andorra

L’ambaixador considera “fonamental” la presència del francès a les aules i i apunta a la possibilitat d’ampliar-ne la presència al sistema espanyol

L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha presidit aquest dilluns al migdia la recepció oficial amb motiu de la Festa Nacional de França, un acte que ha servit per subratllar la qualitat i la singularitat dels llaços històrics i institucionals entre ambdós països. En el seu discurs, Eybalin ha qualificat la relació francoandorrana com a “molt bona i molt antiga”, remarcant-ne el caràcter “d’afecte i de benevolència” per part de França envers un estat veí amb el qual comparteix vincles “que la història ha llegat”.

El diplomàtic ha posat l’accent en la identitat pròpia del Principat, que ha descrit com un “tresor llegat pels avantpassats”, i ha reconegut el paper històric de França com a garant de la seguretat i la sobirania andorrana. També ha volgut fer valdre la contribució de la comunitat francesa a la cultura i a la vida del país. Davant d’un context internacional que ha qualificat de “desconcertant i inquietant”, Eybalin ha fet una crida a la cohesió i a la resiliència per fer front als reptes globals, tot emfatitzant el compromís de França amb la construcció europea i la defensa dels seus valors fundacionals.

Un altre dels punts destacats pel diplomàtic ha estat la promoció del francès a Andorra. Tot i reconèixer la presència i l’ús habitual del castellà al país, Eybalin ha defensat el manteniment de la llengua i cultura franceses com a “element fonamental” per preservar la qualitat de la relació bilateral. En aquest sentit, ha evitat qualsevol lectura confrontativa i ha optat per un to prudent, insistint en la voluntat de continuar col·laborant amb el Govern per garantir la presència d’assistents de llengua francesa, una figura que també ha començat a ser sol·licitada per escoles del sistema educatiu espanyol. Tot i no anunciar cap nova mesura concreta, ha considerat que ampliar-ne el nombre seria una opció a estudiar en futures converses amb les autoritats andorranes.

Eybalin ha abordat també qüestions d’actualitat com el contraban de tabac, un assumpte que ha qualificat de “preocupació” per a l’estat francès per l’impacte que suposa en l’ordre públic, especialment a les zones frontereres. En aquest sentit, ha destacat els “importants resultats” assolits arran de la posada en marxa d’una brigada de gendarmeria a l’Hospitalet-près-l’Andorre i de les patrulles conjuntes amb la Policia andorrana a la duana. Eybalin ha apuntat que aquestes mesures han permès la detenció de mercaderies procedents del contraban i ha considerat necessari “continuar actuant” en aquesta línia mentre persisteixi l’activitat il·legal.

Pel que fa a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, Eybalin ha insistit en la importància de consolidar els drets actuals de circulació i cooperació entre Andorra i els seus veïns mitjançant un marc jurídic estable. Tanmateix, ha recordat que actualment la llibertat de circulació entre Andorra, França i Espanya es basa en acords bilaterals, però que aquests depenen de la voluntat política i poden veure’s afectats per l’evolució del context internacional. En aquest sentit, ha defensat que l’associació amb la UE garantiria una base més sòlida i menys exposada a canvis externs. “És una manera de consolidar els assoliments de manera extremadament sostenible”, ha afirmat.

Finalment, Eybalin ha confirmat que s’està treballant en una possible visita del president i copríncep francès, Emmanuel Macron, tot i que ha deixat clar que les dates encara no estan confirmades. Així i tot, ha atribuït la manca de concreció a l’agenda internacional del mandatari, la qual, ha dit, està fortament condicionada per l’actualitat global.