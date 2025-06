Segona jornada del Debat d'Orientació Política

Espot defensa l’habitatge públic i reclama desintervenir el mercat abans del 2027 per evitar mesures forçoses

L'Executiu rebutja les crítiques sobre immigració i defensa el model de quotes i el control efectiu de la població resident

La segona jornada del debat d’orientació política ha estat marcada per un intercanvi intens de posicionaments sobre l’habitatge, la política migratòria, la centralitat ideològica dels grups i l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. El cap de Govern, Xavier Espot, ha obert la sessió de tarda responent als diferents grups parlamentaris, tot defensant la coherència de l’acció governamental davant les crítiques rebudes.

“Entenc que és costum i forma part del joc polític titllar l’acció política del Govern de poc ambiciosa i poc planificada […], però en cap cas penso que sigui així”, ha afirmat Espot, tot defensant la línia seguida per l’executiu en àmbits com l’habitatge. Ha reiterat la seva aposta per compatibilitzar els lloguers públics i privats i ha considerat que mantenir la intervenció actual en el mercat de lloguer seria perjudicial: “Si esperem al 2027 per decidir si intervenim o no, tots sabrem quina és la resposta: una intervenció forçosa”.

Pel que fa a la qüestió de l’accés als habitatges assequibles, el cap de Govern ha rebutjat que es tracti d’una competència deslleial al sector privat. Al contrari, ha assegurat que cal “continuar construint i tirant endavant” aquest tipus de promocions, i ha destacat els avenços en tècniques constructives ràpides, com les emprades en edificis com el de l’avinguda del Pessebre, compartint així la visió de Montaner.

Cerni Escalé, de Concòrdia, ha tornat a posar èmfasi en el paper de l’especulació immobiliària en l’encariment dels preus i ha criticat que es continuï beneficiant un model que ha “privilegiat els grans tenidors”. Davant d’això, Espot ha replicat que és una anàlisi “simplista” considerar que l’augment dels preus només respon a l’especulació, i ha recordat que “l’evolució a l’alça en els preus de l’habitatge es deu a múltiples factors”.

Pel que fa als ingressos i salaris, Espot ha negat que hi hagi un estancament del salari mitjà i ha subratllat que “això vol dir que l’economia està funcionant. Que els resultats no arriben a tothom? Evident, però, de mitjana, el creixement està beneficiant a la majoria de la ciutadania”.

Des del PS, Judith Casal ha denunciat que els criteris per accedir al lloguer assequible són massa estrictes i que, amb el límit fixat en 1,2 vegades el salari mínim, “estem limitant molt” el perfil de sol·licitants, cosa que pot acabar transformant aquests habitatges en pisos socials. També ha expressat la preocupació pel retard en el desplegament de polítiques fiscals més eficients i ha reclamat la creació definitiva d’una agència tributària única.

En el debat sobre immigració, Montaner ha tornat a carregar contra la gestió actual i ha qualificat la situació com “mai vista a Andorra”, alertant sobre la presència d’immigració il·legal. Espot ha respost amb contundència, afirmant que “no puc acceptar que es doni a entendre que tenim ordes d’immigrants il·legals sense controlar”, i ha posat sobre la taula les dades oficials per contrarestar aquestes afirmacions.

En matèria de política migratòria, el cap de Govern ha defensat el model de quotes “més restrictiu” aprovat recentment, assegurant que busca evitar un creixement descontrolat de la població. Així mateix, ha defensat que la centralitat ideològica que representa Demòcrates consisteix a no caure ni en l’immobilisme de “tancar fronteres” ni en una liberalització absoluta del mercat laboral.

A nivell fiscal, Espot ha respost a les crítiques sobre el tracte cap als bancs afirmant que “tots hauran de tributar un mínim del 3%” i ha assegurat que “els que tenen més, paguen més”, posant com a exemple que el 4% dels contribuents amb rendes més altes aporten el 61% de la recaptació total de l’IRPF. També ha desmentit que hi hagi 41 milions en deutes fiscals sense cobrar, explicant que molts d’aquests casos corresponen a situacions en què els actius ja no existeixen o els titulars no són localitzables.

En relació amb l’Acord d’associació amb la UE, Espot ha tornat a defensar que es tracta d’un element clau per al futur del país. “És una condició necessària, però no suficient”, ha dit, i ha convidat els grups escèptics a treballar conjuntament en un full de ruta per a la diversificació. Escalé ha reiterat els dubtes de Concòrdia sobre els efectes reals de l’acord, afirmant que “no veiem els arguments que demostrin que porta a la diversificació” i demanant més claredat sobre els sectors que en sortirien beneficiats.

El PS també ha criticat el cost de la campanya de comunicació entorn l’acord i ha posat en dubte la seva eficàcia, tenint en compte que “encara hi ha persones que no veuen els beneficis” de l’entesa amb la Unió Europea. Montaner, en aquest mateix sentit, ha considerat que la despesa no s’ha traduït en un coneixement efectiu per part de la ciutadania.

Finalment, Espot ha posat en valor els esforços del Govern en àmbits com la digitalització de tràmits, el desplegament d’empreses de sectors tecnològics i la preparació d’un pla estratègic d’innovació que es presentarà al juliol. També ha confirmat l’avenç en matèries socials i culturals, com la tramitació del pacte internacional de drets econòmics, l’Arxiu Nacional i la nova llei del patrimoni cultural.