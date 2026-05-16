Unes 1.500 persones carreguen contra el Govern pels carrers d’Andorra la Vella: ‘Espot tururú, a la Seu te’n vas tu’

La mobilització convocada aquest dissabte pel Sindicat de l’Habitatge contra la crisi de l’habitatge ha acabat reunint prop de 1.500 persones pels carrers del centre d’Andorra la Vella. Els primers manifestants han començat a arribar cap a les 19.00 hores a la rotonda del KM0 i, mitja hora més tard, amb unes 300 persones concentrades al punt de sortida i desenes de pancartes preparades, la marxa ha iniciat el recorregut pel carrer de la Unió, l’avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu fins a arribar davant de la seu del Govern. Des de famílies amb nens fins a padrins, passant pels més joves, s’han anat sumant a una manifestació marcada per un ambient reivindicatiu, càntics constants i un evident malestar social pel problema de l’habitatge.
La protesta ha estat liderada en tot moment per la portaveu del sindicat, Rebeca Bonache, i el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, els quals han encapçalat la comitiva amb un megàfon i dirigint les consignes que s’han repetit durant tot el recorregut. ‘Ni gent sense casa, ni casa sense gent’, ‘Volem que regulin els lloguers’, ‘Govern desperta, el poble està en alerta’ o ‘Andorra és casa meva i no vull marxar’ han estat alguns dels càntics més repetits pels participants. No han sigut els únics, ja que també s’han sentit proclames directes contra el cap de Govern, Xavier Espot, amb crits d’’Espot tururú, a la Seu te’n vas tu’, així com altres missatges contra l’especulació immobiliària i en defensa de la unitat ciutadana, com per exemple ‘El poble unit mai serà vençut’.
Durant el recorregut, especialment a l’avinguda Meritxell, nombrosos curiosos s’han quedat als laterals observant el pas de la manifestació. Entre ells, molts turistes que passejaven i que s’han aturat durant uns minuts per seguir la protesta, així com diversos treballadors dels establiments de la zona, els quals sortit a les portes dels comerços per veure desfilar la comitiva ciutadana. Cal destacar que, entre els assistents també s’hi han deixat veure algunes cares conegudes de la política nacional, com el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé; la presidenta suplent de la formació, Núria Segués, i els consellers Socialdemòcrates, Pere Baró i Laia Moliné.
La mobilització s’ha desenvolupat sense incidents i sota la supervisió de diversos efectius del Cos de Policia, els quals han anat controlant i dirigint la marxa al llarg del recorregut. Durant la protesta, el trànsit ha quedat tallat als carrers per on avançaven els manifestants. Cap a les 20.30 hores, la capçalera ha arribat davant de Govern, on desenes de persones encara continuaven incorporant-se a la concentració. Mitja hora després, a les 21.00 hores, Bonache ha posat punt final a la mobilització amb la lectura del manifest davant dels assistents, els quals han respost amb més aplaudiments i nous crits reclamant mesures urgents per garantir l’accés a un habitatge digne.