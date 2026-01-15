Escalé critica el procediment del nomenament de Calvó a FEDA i demana més transparència en les designacions

El conseller general i president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha formulat aquest dijous una pregunta al Govern en el si del Consell General en què ha posat en dubte el procediment seguit per al nomenament de la futura directora general de les Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Sílvia Calvó. Escalé ha remarcat que des de Concòrdia no s’ha qüestionat la legalitat de la decisió, sinó “l’ètica de la designació que s’ha fet sobre aquest càrrec, així com també d’altres”.
En aquest context, el conseller ha reclamat que hi hagi “publicitat sobre la vacant” i ha defensat la necessitat d’una “obertura de mires” en els processos de designació per poder conèixer altres candidats i aprofitar “tot el talent”. En aquest sentit, ha insistit que “no cal polititzar les agències” i que cal “demanar processos i publicitat”.
Tot i aquestes crítiques, Escalé ha reconegut que Calvó “és una persona apta i que té coneixements per poder estar al capdavant de FEDA”. No obstant això, ha recordat que la candidata és l’actual cap de gabinet del cap de Govern, així com també militant del partit polític Demòcrates per Andorra (DA), i ha considerat que aquest tipus de designacions “no haurien de poder passar al nostre país”.
En la seva resposta, el cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que l’executiu ha actuat d’acord amb el que preveu la llei de FEDA. “El nomenament s’ha fet amb el que indica l’article 11”, ha afirmat, tot recordant que “cap director general s’ha designat per concurs públic”. Espot ha explicat que la direcció d’Albert Moles s’ha prorrogat un any més, fins al 2026, i que sis mesos abans de la seva jubilació s’ha dut a terme una feina prèvia per poder designar qui serà la nova directora general de FEDA.
Espot ha negat que la designació respongui a criteris ideològics i ha assegurat que la directora general no ha estat escollida “per ser de DA”. “És mentida que només hàgim designat directius segons la seva ideologia política”, ha afirmat, tot defensant que sempre ha primat “l’expertesa i la vessant política quan aquesta s’ha hagut de tenir en compte”. També ha remarcat que el “background polític” no pot ser un element que posi en dubte la vàlua professional.
El cap de Govern ha insistit que la decisió s’ha pres perquè tenia “el convenciment que és la persona més capacitada per ocupar el càrrec” i ha recordat que Calvó ja era un dels perfils que s’havien considerat anteriorment.
Durant les rèpliques, Escalé ha preguntat al cap de Govern si es preveu designar un expert com a substitut de Calvó, incidint en la importància d’enfortir els consells d’administració amb tècnics i experts en la matèria. Finalment, sobre aquest punt, Espot ha donat la raó a Escalé i ha assenyalat que, donada la situació actual, és necessari que els consells d’administració comptin amb perfils tècnics i especialitzats, tot apuntant que “es tindran en compte aquests perfils per cobrir la vacant de la senyora Calvó o altres possibles vacants”.