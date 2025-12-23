Sílvia Calvó assumeix la direcció general de FEDA en relleu d’Albert Moles, al càrrec des de l’any 2006

El Govern ha anunciat el relleu al capdavant de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), amb el nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general en substitució d’Albert Moles, que ocupa el càrrec des de l’any 2006. La decisió s’ha fet pública després del Consell de Ministres i ha estat confirmada pel ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior.
Casal ha explicat que el procés de relleu s’ha treballat amb temps i de manera planificada. Ha precisat que, un cop assolida l’edat de jubilació, Albert Moles ha signat un contracte de continuïtat per poder garantir el traspàs ordenat de funcions fins a trobar el perfil idoni. En aquest sentit, ha indicat que, a mesura que s’ha anat apropant la data del 31 de març, s’ha considerat que ja es donaven les condicions per fer efectiu el canvi a la direcció general de FEDA.
El portaveu del Govern ha remarcat que s’ha valorat especialment la llarga trajectòria de Sílvia Calvó dins del sector públic i el seu coneixement de l’àmbit energètic, factors que han fet que el seu perfil hagi estat considerat l’adequat per assumir el mandat. Segons Casal, el nomenament respon a la voluntat de donar continuïtat a l’estratègia marcada els darrers anys, en un context de transformació del model energètic i d’execució del pla d’infraestructures que actualment s’està duent a terme.
Sílvia Calvó ha exercit com a ministra entre els anys 2015 i 2023, etapa en què ha tingut un paper clau en l’impuls de les polítiques vinculades a la transició energètica. Aquesta experiència, sumada a la seva tasca posterior com a cap de gabinet, li ha permès tenir una visió global dels projectes estratègics del país i del funcionament intern de FEDA.
Pel que fa al calendari del relleu, Casal ha detallat que Calvó assumirà formalment el càrrec a partir del mes de febrer i que durant aproximadament dos mesos conviurà amb Albert Moles per assegurar un traspàs progressiu i segur de les responsabilitats. En relació amb l’impacte econòmic, el ministre ha aclarit que no hi haurà un increment de la despesa salarial, ja que el cost d’un únic sou es repartirà entre dues persones durant el període de solapament.
Des del 2006 al capdavant
Finalment, el Govern ha volgut posar en relleu la trajectòria d’Albert Moles al capdavant de FEDA des del 2006, una etapa que ha qualificat de clau per a la consolidació del sistema elèctric del país. Amb aquest relleu, l’Executiu ha assegurat que es garanteix una transició el més segura possible i la continuïtat dels projectes estratègics en curs.
Pel que fa a Albert Moles, el fins ara director ha completat una trajectòria professional de gairebé quatre dècades vinculada al sector energètic andorrà. Enginyer energètic format a l’Institut Nacional de Ciències Aplicades de Lió, ha iniciat la seva carrera a l’Administració, participant en el desenvolupament de normativa tècnica i industrial, abans d’incorporar-se a FEDA l’any 1988 com a director d’Enginyeria i Planificació. Des d’aquesta posició ha assumit responsabilitats clau en projectes d’inversió i desenvolupament d’infraestructures.
Al llarg del seu mandat, Moles ha liderat projectes considerats estratègics per al país en un context de canvi accelerat i d’evolució constant del sector energètic. Paral·lelament, ha participat en diversos òrgans de governança vinculats a la sostenibilitat, la innovació i la gestió de residus, així com en les filials impulsades per FEDA per desenvolupar infraestructures energètiques i serveis relacionats amb l’energia i la mobilitat.