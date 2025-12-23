Concòrdia avisa que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA és un cas de “porta giratòria”

El grup parlamentari Concòrdia ha reclamat al Govern que retiri el nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA i que el relleu al capdavant de la parapública es faci mitjançant un concurs públic de mèrits. En un comunicat, la formació ha defensat que aquest tipus de càrrecs, especialment en empreses i agències independents amb una forta component tècnica, han de cobrir-se amb procediments oberts, transparents i competitius.
Concòrdia ha considerat que el nomenament de Calvó suposa un nou cas de “portes giratòries” i ha criticat que l’Executiu hagi optat per prioritzar la confiança personal o política per sobre d’un procés de selecció obert. Tot i assegurar que no posa en dubte la capacitat professional de l’actual cap de Gabinet del cap de Govern, la formació ha insistit que la qüestió de fons és el procediment utilitzat i el missatge que es transmet en termes de governança i bones pràctiques institucionals.
En el comunicat, Concòrdia ha remarcat que el cap de Govern, que alhora presideix el Consell d’Administració de FEDA, ha designat la seva mà dreta com a màxima responsable tècnica de la companyia elèctrica, una decisió que, segons el partit, tanca la porta tant a candidats externs com a treballadors de la mateixa empresa que disposen d’una alta qualificació i experiència. La formació també ha recordat que Sílvia Calvó ja forma part actualment del Consell d’Administració de FEDA, juntament amb el ministre portaveu, Guillem Casal, i el secretari d’Estat David Forné, fet que, al seu entendre, accentua la manca de separació entre els àmbits polític i tècnic.
Concòrdia ha qualificat aquestes pràctiques de pròpies d’un “Estat clientelar” i ha recordat que en el seu programa electoral defensava explícitament que cap persona que hagués exercit un càrrec polític en els darrers anys pogués ser designada per dirigir entitats independents. Segons el partit, aquest criteri és clau per garantir la independència, la professionalitat i la credibilitat de les institucions públiques.
Finalment, la formació ha qualificat la situació de “conducta gravíssima i impròpia d’un país democràtic” i ha assegurat que aquest cas se suma, al seu parer, a una manca d’independència en altres àmbits de l’Estat, com les màximes instàncies de la justícia, així com a diverses designacions de càrrecs directius en entitats com Andorra Telecom, instituts públics i la mateixa FEDA.