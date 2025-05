Creixement urbanístic i civil

Ensenyat, sobre la inversió estrangera: “Hem comès errors, i caldrà reparar-los. També ha mancat informació”

El president de la cambra deixa clar que l'impost sobre la inversió estrangera en immobles "no ha estat suficient" i que convindrà modificar-lo aviat

“Una previsió mal calculada i sense ser prou proactius”. Així és com ha definit la situació que viu avui dia el país amb relació a la crisi d’habitatge i el desenfrè que ha provocat la llei d’inversió estrangera en el mercat immobiliari el síndic general, Carles Ensenyat, al programa de ràdio matinal ‘Avui serà un bon dia’, reconeixent el problema social que toca arreglar. “Probablement, cap dels mandataris al seu moment, ni jo mateix el 2011 quan vam començar a dissenyar la llei de la inversió estrangera, ens esperàvem veure el creixement poblacional que ha patit Andorra els darrers anys, com tampoc la volem amb 120.000 habitants. Hi ha errors i aquests s’han de reparar”, ha esmentat amb seguretat el president de Consell General en ser demanat per la qüestió.

Unes declaracions que també han anat acompanyades per una opinió sincera admetent que convé modificar la llei de la inversió estrangera i que per això “està bé tenir una mirada alta de la situació global perquè el que no es pot fer és anar rectificant legislacions cada tres o sis mesos, ja que en aquest cas la ciutadania no sap ni a on es troba”, ha estipulat Ensenyat en ser demanat sobre una qüestió que també va posar en ordre ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Deixant clara la seva postura, el síndic ha subscrit les paraules de la titular d’Economia reconeixent que “no ha sigut suficient aquest import, però que al Principat molts cops manca informació prèvia a l’hora de confeccionar les lleis perquè no en disposem”.

Per altra banda, el síndic ha proferit que també li agradaria veure aprovada finalment la llei al registre de la propietat, la qual “a banda de donar molta tranquil·litat als llogaters, també la pot donar als propietaris”, i sent un reclam que fa temps que demana el sector. Un “encaix amb Europa” també és el que espera un Ensenyat que afirma que “és el nostre entorn immediat”, i que s’ha de dur a terme perquè els països que comparteixen una morfologia semblant també reclamen un acord duaner com el que té Andorra amb el continent. Tanmateix, admet que “no ens han sigut donats històricament” i que per això s’ha hagut de demorar el referèndum fins que no es trobi el moment adequat. “És farà sí o sí”, ha conclòs l’assumpte.

Sobre si es podria presentar com a futur cap de Govern per part dels demòcrates en les pròximes elecions del 2027, el president de la cambra ha tancat ràpid el tema deslligant que “no al 100% perquè ser cap de l’Executiu implica una vocació molt gran i t’ha d’agradar molt en aquest sentit la tasca executiva”, ha banda de ser “molt dura”, ha assenyalat als micròfons d’Andorra Difusió.