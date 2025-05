Sorpresa a l'Executiu

Marsol reconeix que el creixement de la inversió immobiliària estrangera supera les previsions del Govern

La titular d'Economia apunta que les mesures fiscals implementades el 2023 no han estat suficients per limitar el volum d’inversió

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha admès que l’augment del 48% en la inversió estrangera immobiliària registrada durant el 2024 no era l’escenari que preveia l’Executiu. Marsol ha indicat que l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, en vigor des del febrer de 2023, tenia com a objectiu contenir l’activitat inversora estrangera en aquest àmbit, tot i que sense aturar-la. “Nosaltres sempre hem dit que no volem parar la inversió estrangera, però sí que esperàvem una limitació”, ha explicat la ministra.

Segons les dades publicades pel Departament d’Estadística, el 2024 es van registrar 541 operacions immobiliàries estrangeres, un 25,8% més que el 2023. L’import total d’aquestes transaccions va ascendir fins als 378,5 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 48% interanual. En aquest sentit, la titular d’Economia ha assenyalat que cal analitzar aquestes dades amb perspectiva, especialment si es comparen amb els anys immediatament posteriors a la pandèmia, en què es va detectar un augment puntual de la inversió. No obstant això, ha reconegut que les mesures fiscals aplicades fins ara no han tingut l’efecte limitador esperat.

Per aquest motiu, Marsol ha recordat que el Govern ha impulsat mesures addicionals mitjançant la Llei de Creixement Sostenible i Dret a l’Habitatge – coneguda com a Llei Òmnibus –. Cal recordar que un dels objectius de la norma és establir limitacions quantitatives a les adquisicions immobiliàries per part d’inversors estrangers. “Ara no només hi haurà un impost, sinó que també hi haurà un topall i estaràs limitat”, ha afirmat la ministra.

La ministra assegura que encara hi ha marge per definir el model de regulació dels lloguers

Per altra banda, i en resposta a les recents declaracions de la Coordinadora per l’Habitatge Digne, la ministra ha afirmat que el Govern respon als col·lectius socials “quan creu que està preparat per fer-ho” i ha defensat el marge temporal fins al 2027 per decidir el futur marc d’actuació sobre els lloguers. D’aquesta manera, Marsol ha explicat que l’Executiu no actua sota ultimàtums i que ja ha mantingut diverses reunions amb la Coordinadora per abordar la problemàtica.

La titular d’Habitatge ha defensat que, paral·lelament, s’està actuant per ampliar l’oferta disponible al mercat, indicant que properament es llançaran noves convocatòries d’habitatge públic, amb una setantena de pisos repartits entre les promocions de Sant Joan de Caselles, Roureda de Sansa, Encamp i Arinsal. Unes actuacions, segons la ministra, han de permetre reduir l’actual nivell d’intervenció i recuperar una certa normalitat al mercat.